В ДНР отреагировали на задержание украинских военнослужащих

22 мая 2019, 17:27

Захват бойцов ВСУ в Донецке подтвердили.

Панорама боевики ДНР
Боевики "ДНР" захватили в плен украинских военнослужащих. / Reuters

Пророссийские боевики самопровозглашенной "ДНР" признали, что именно они задержали на оккупированной территории украинских военнослужащих.

Как сообщает сепаратистское издание ДАН, солдат ВСУ захватчики называют "диверсантами".

В Донецке заявили, что военные были переданы сотрудникам так называемой "народной милиции ДНР".

При задержании у украинцев изъяли военную форму, автомобильные номерные знаки, документы и боеприпасы, которые они несли с собой.

Оккупанты не уточнили количество задержанных украинских военнослужащих.

"С задержанными проводятся следственные мероприятия", - заявили у боевиков.

Напомним, ранее в ООС сообщили, что восемь украинских военных отклонились от маршрута и были задержаны боевиками.

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