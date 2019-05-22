В ДНР отреагировали на задержание украинских военнослужащих

Захват бойцов ВСУ в Донецке подтвердили.
Пророссийские боевики самопровозглашенной "ДНР" признали, что именно они задержали на оккупированной территории украинских военнослужащих.
Как сообщает сепаратистское издание ДАН, солдат ВСУ захватчики называют "диверсантами".
В Донецке заявили, что военные были переданы сотрудникам так называемой "народной милиции ДНР".
При задержании у украинцев изъяли военную форму, автомобильные номерные знаки, документы и боеприпасы, которые они несли с собой.
Оккупанты не уточнили количество задержанных украинских военнослужащих.
"С задержанными проводятся следственные мероприятия", - заявили у боевиков.
Напомним, ранее в ООС сообщили, что восемь украинских военных отклонились от маршрута и были задержаны боевиками.