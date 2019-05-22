В ДНР отреагировали на задержание украинских военнослужащих

Боевики "ДНР" захватили в плен украинских военнослужащих. / Reuters

Пророссийские боевики самопровозглашенной "ДНР" признали, что именно они задержали на оккупированной территории украинских военнослужащих.

Как сообщает сепаратистское издание ДАН, солдат ВСУ захватчики называют "диверсантами".

В Донецке заявили, что военные были переданы сотрудникам так называемой "народной милиции ДНР".

При задержании у украинцев изъяли военную форму, автомобильные номерные знаки, документы и боеприпасы, которые они несли с собой.

Оккупанты не уточнили количество задержанных украинских военнослужащих.

"С задержанными проводятся следственные мероприятия", - заявили у боевиков.

Напомним, ранее в ООС сообщили, что восемь украинских военных отклонились от маршрута и были задержаны боевиками.