Пятилетие освобождения Мариуполя: в Сеть выложили пробирающее до дрожи видео схваток с боевиками

Иллюстративное фото / скриншот из видео

В четверг, 13 июня, в пятую годовщину освобождения Мариуполя от боевиков группировки "ДНР" в Министерстве внутренних дел Украины выложили в Сеть мощное видео.

Ролик был опубликован пресс-службой ведомства. В нем запечатлены противостояния украинских бойцов (уличные бои, поджог отдела милиции и штурм города) с террористами "ДНР" на улицах Мариуполя.

Кроме того, в ролике показали также кадры ежегодного празднования освобожденного Мариуполя.

Напомним, четыре года назад на центральной площади Мариуполя, площади Свободы, установили памятник украинским воинам, которые погибли при освобождении города.