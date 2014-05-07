Журналист рассказал подробности освобождения Мариуполя от боевиков

В Мариуполе боевики выбиты из всех админзданий, город полностью взят под контроль украинской властью.

Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист Юрий Бутусов в своем Facebook.

"Мариуполь полностью взят под контроль властей Украины, террористы покинули здание горсовета Мариуполя", - сообщил он.

При этом в ходе ночных столкновений был убит один террорист, еще два человека взяты в плен.

"Захвачен террорист, называющий себя "министром обороны" "Донецкой народной республики", подозреваемый в отравлении украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

По словам глава МВД Арсена Авакова, "в ходе операции особо отличились бойцы батальона особого назначения "Азов" МВД Украины и 72-й механизированной бригады Министерства обороны Украины. Мариуполь полностью разблокирован, открыто движение по улицам и доступ ко всем административным зданиям".

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