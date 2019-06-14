Ко Дню медика Зеленский передал больницам 200 скорых от меценатов

Президент Владимир Зеленский сообщил о выделении меценатами финансовой помощи для приобретения 200 специальных машин скорой помощи для детских лечебных учреждений.

Как сообщает пресс-служба президента, скорые были куплены без привлечения бюджетных средств, по договоренности с меценатами.

Зеленский уточнил, что 136 быстрых Peugeot и Ford поедут в города. 64 Toyota Sequoia и других автомобилей с повышенной проходимостью передадут сельским общинам.

Отмечается, что первые 30 машин скорой помощи будут переданы в больницы уже в ближайшие дни, остальные — в течение трех месяцев.

"Буду делать все, чтобы такие приятные новости появлялись часто, не только по случаю праздника. Украинских медиков - с наступающим праздником! Всем украинцам - крепкого здоровья!" – сказано в сообщении Зеленского.

Напомним, Зеленский на встрече с семьями моряков, захваченных Россией в Керченском проливе, пообещал, что тех освободят "в ближайшее время".