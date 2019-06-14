Зеленский рассказал, когда освободят пленных украинских моряков

14 июня 2019, 21:16

Глава государства напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву.

Зеленский рассказал, когда освободят пленных украинских моряков
Зеленский рассказал, когда освободят пленных украинских моряков / Reuters

Президент Владимир Зеленский на встрече с семьями моряков, захваченных Россией в Керченском проливе, пообещал, что тех освободят "в ближайшее время".

"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Глава государства напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву, который предписывает России немедленно освободить моряков.

Также на встрече поднимался вопрос обеспечения жильем и предоставления пленным морякам статуса участников боевых действий. Что касается последнего, то "из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятие этого документа на нынешнем этапе невозможно". Зеленский уверен, что данный законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва.

Ранее в РФ объяснили, почему не собираются освобождать украинских моряков, отметив, в частности, что "для нас приговоры трибунала ни гроша не стоят".

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.

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