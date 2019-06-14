Зеленский рассказал, когда освободят пленных украинских моряков / Reuters

Президент Владимир Зеленский на встрече с семьями моряков, захваченных Россией в Керченском проливе, пообещал, что тех освободят "в ближайшее время".

"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Глава государства напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву, который предписывает России немедленно освободить моряков.

Также на встрече поднимался вопрос обеспечения жильем и предоставления пленным морякам статуса участников боевых действий. Что касается последнего, то "из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятие этого документа на нынешнем этапе невозможно". Зеленский уверен, что данный законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва.

Ранее в РФ объяснили, почему не собираются освобождать украинских моряков, отметив, в частности, что "для нас приговоры трибунала ни гроша не стоят".