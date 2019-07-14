В Слуге народа объяснили, почему отказались от логотипа с велосипедом и булавой

В Слуге народа разработали логотип с велосипедом и булавой / t.me/PresidentZelenskij

Глава предвыборного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко назвал мотивы отказа от нового логотипа с велосипедом и булавой.

"Это на будущее такой стиль. Мы его представили, показали, что он в какой-то момент будет такой. Пока же решили остаться с нашим "зе-дизайном", который нас привел к победе Владимира Зеленского на президентских выборах. Мы посмотрели: раз он привел нас однажды к победе, то, может, второй раз приведет. Решили пока на этом дизайне остановиться", - сказал Корниенко в интервью Радио Свобода.

Напомним, ранее Слуга народа представила логотип, на котором изображен силуэт мужчины на велосипеде с поднятой вверх булавой. Планировалось, что такой логотип партия использует на парламентских выборах.