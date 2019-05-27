У Зеленского обнародовали логотип партии Слуга народа

Партия Слуга народа определилась с логотипом / Фото: сриншот из видео

Руководитель диджитал-направления партии Слуга народа Михаил Федоров показал логотип политической силы президента Владимира Зеленского.

Изображение показали во время пресс-конференции 27 мая, сообщает Интерфакс-Украина.

На логотипе зеленого цвета изображен велосипедист в белой рубашке, галстуке и с булавой в правой руке. Федоров подчеркнул, что изображение не является окончательным и будет представлено в итоговом варианте на официальных страницах политической силы в соцсетях.

"Каждый представитель власти - это слуга народа в первую очередь. Все еще в процессе совершенствования и скоро вы сможете увидеть в наших социальных сетях первые коммуникации", - сказал Федоров.

/ Фото: скриншот из видео

Напомним, участники партии президента Владимира Зеленского Слуга народа выбрали партийного главу. Им стал топ-спикер и политконсультант предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. А вот членов партии будут набирать через интернет.

Отметим, партия Слуга народа хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.