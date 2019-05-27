Партия Зеленского будет набирать кандидатов в депутаты через интернет

У Зеленского начинают поиск кандидатов в депутаты / Reuters

27 мая участники партии президента Владимира Зеленского Слуга народа выбрали партийного главу. Им стал топ-спикер и политконсультант предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. А вот членов партии будут набирать через интернет.

Руководитель диджитал-направления партии Михаил Федоров объяснил, что для этого будет создан специальный сайт, на котором все желающие стать народным депутатом смогут подать свою заявку.

Каждый кандидат в депутаты от Слуги народа должен будет заполнить расширенную анкету и прикрепить документы, в том числе концепции законопроектов.

По словам Федорова, всех кандидатов в депутаты по мажоритарным избирательным округам тщательно проверять HR-агентства.

"Мы будем проверять на безопасность, на профессиональные качества. Также очень важный момент, что мы буде проверять с помощью международных HR-агентств на ценностные качества, потому что нам с этими людьми работать, и важно, чтобы они были в одной ценностной системе координат с нами", — заявил Федоров, передает РБК-Украина.

Отметим, партия Слуга народа хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.

"Мы планируем не обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы", - рассказал руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко.

21 мая Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

Напомним, 23 мая в Верховный суд Украины поступил иск на указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Также 22 мая Глава украинского парламента Андрей Парубий решил оспорить роспуск Рады в суде.

В то же время Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.