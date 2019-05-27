Досрочные выборы: Слуга народа планирует получить однопартийное большинство в Раде

Слуга народа озвучила планы на выборы / Униан

27 мая, в понедельник, официально стало известно, что партию Владимира Зеленского Слуга народа возглавил Дмитрий Разумков. Именно на него возложена миссия привести в парламент однопартийное большинство.

Отметим, что 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

По информации, партия Слуга народа хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.

"Мы планируем не обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы", - рассказал руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, передает УП.

Корниенко также подчеркнул, что это всего лишь планы.

"Это наши планы, наши мечты... Но 1 января нас тоже многие обвиняли в излишней мечтательности", - резюмировал он.

Напомним, 23 мая в Верховный суд Украины поступил иск на указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Также 22 мая Глава украинского парламента Андрей Парубий решил оспорить роспуск Рады в суде.

В то же время Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.