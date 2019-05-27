Зеленые союзники: с кем "Слуга народа" в Раде пойдет на коалицию

У Зеленского есть два варианта коалиции/ Reuters

Надежды команды Владимира Зеленского с кавалерийского наскока заставить Раду проголосовать изменения в избирательное законодательство предусматривали практическую цель: создать условия для формирования монопартийной большинства.

"Казус Макрона" (успех на парламентских выборах как продолжение успеха на выборах президентских) многим не дает покоя, но в Украине он вряд ли возможен: Рада сохранила мажоритарную составляющую, овладение которой не под силу выдвиженцам от "Слуги народа".

И теперь партии Зеленского придется в следующую Раду идти в один из двух форматов коалиции.

Читайте такжеУ Зеленского есть два пути: какой он выберетВариант первый: коалиция с бело-голубой оппозицией (которая если не до выборов, то точно после выступит как общая сила). Тезисы о мире на Донбассе и о готовности к переговорам с Россией, а также отсутствие в инаугурационной речи упоминаний о агрессоров, оккупацию и т.д. говорят в пользу возможности для контактов. Тем более, что в двух осколков Оппозиционного блока и в "Слуги народа" больше взаимное перетекание электората и на ближайших выборах они будут основными соперниками (что не мешает потом стать союзниками).

Вариант второй: коалиция с "Батькивщиной". То, что Зеленский по многим вопросам начал говорить словами Юлии Владимировны, а также нашел формулу отступления от императива по переговорам с Россией ( "проведем референдум", "посоветуемся с народом"), говорит о том, что на нынешнем этапе он начал склоняться ко второму варианту.

Назначение на ряд ключевых должностей евроатлантистов, заявления о необходимости введения более жестких санкций в отношении России, актуализация энергетической составляющей (в том числе приезд на инаугурацию Зеленского министра энергетики США Рика Перри, который имеет тесную связь с друзьями Тимошенко в Вашингтоне, Берри Баннеттом и Кори Левандовски) говорят в пользу того, что западные партнеры Зеленского будут склонять его к союзу с Тимошенко (возможно, даже к ее премьерству).

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К тому же добавьте аппетиты Коломойского в сферах, представляющих угрозу Ринату Ахметову и Дмитрию Фирташу. И становится ясно: в юго-восточной оппозиции эйфория от прихода Зеленского должна отойти в прошлое - перефразируя Пилсудского, Зеленский на поезде юго-востока доехал до станции "президентство" и там вышел. А вот голосование Тимошенко и ее фракции за инициативы нового президента - вполне понятно.