Не без приключений: Парубий проголосовал на выборах в Раду, попутно повеселив членов комиссии

Андрей Парубий забыл паспорт, но его помощник оперативно привез документ / gazeta.ua

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не без приключений проголосовал на внеочередные выборы 2019.

Спикер парламента прибыл на избирательный участок, что находится в столичном Доме офицеров. Когда он хотел взять бюллетень, оказалось, что забыл паспорт дома.

Политику пришлось ждать, пока его помощник привезет ему документ, и довелось дожидаться своей очереди, чтобы получить бюллетень.

После голосования Парубий дал интервью журналистам.

"Важно, чтобы Украина и в дальнейшем шла в НАТО и ЕС. Я проголосовал за будущее Украины и наших детей. Убежден, что мы не дадим изменить ключевые направления, которые мы начали за последние 5 лет", - отметил спикер.

Напомним, что Парубий идет на выборы по списку партии Порошенко Европейская солидарность.

Ранее Тимошенко проголосовала на выборах в Раду и рассказала, готова ли стать премьером. Отдал свой голос на избирательном участке и Олег Ляшко.