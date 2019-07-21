Не без приключений: Парубий проголосовал на выборах в Раду, попутно повеселив членов комиссии

Спикеру ВР пришлось подождать своей очереди, чтобы получить бюллетень.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не без приключений проголосовал на внеочередные выборы 2019.
Спикер парламента прибыл на избирательный участок, что находится в столичном Доме офицеров. Когда он хотел взять бюллетень, оказалось, что забыл паспорт дома.
Политику пришлось ждать, пока его помощник привезет ему документ, и довелось дожидаться своей очереди, чтобы получить бюллетень.
После голосования Парубий дал интервью журналистам.
"Важно, чтобы Украина и в дальнейшем шла в НАТО и ЕС. Я проголосовал за будущее Украины и наших детей. Убежден, что мы не дадим изменить ключевые направления, которые мы начали за последние 5 лет", - отметил спикер.
Напомним, что Парубий идет на выборы по списку партии Порошенко Европейская солидарность.
Ранее Тимошенко проголосовала на выборах в Раду и рассказала, готова ли стать премьером. Отдал свой голос на избирательном участке и Олег Ляшко.