"Рада - серпентарий": Притула проголосовал и возжелал кресло спикера парламента

Известный шоумен и без пяти минут политик Сергей Притула пообщался с журналистами после голосования.
Известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, являющийся кандидатом в нардепы на досрочных выборах в Верховную Раду 2019 от партии Голос (лидер − Святослав Вакарчук) заявил о том, что вполне видит себя в роли спикера парламента.
Об этом он рассказал в комментарии журналистам (видеоверсия опубликована на официальной странице политсилы в социальной сети Facebook).
По словам Притулы, он собирается занимать кресло спикера Рады - но только "если так решат коллеги и захотят другие люди".
Кроме того, шоумен сравнил парламент с серпентарием и отметил, что скоро в него "вольется новая кровь".
Напомним, ранее глава партии Батькивщины Юлия Тимошенко отдала свой голос на выборах и поведала о своих премьерских амбициях. Чуть позже протолкнул свой бюллетень в щель избирательной урны и глава Радикальной партии Олег Ляшко.
В несколько конфузной ситуации (с забытым паспортом) проголосовал и пока еще спикер Рады Андрей Парубий.