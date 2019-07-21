"Рада - серпентарий": Притула проголосовал и возжелал кресло спикера парламента

Сергей Притула / Facebook

Известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, являющийся кандидатом в нардепы на досрочных выборах в Верховную Раду 2019 от партии Голос (лидер − Святослав Вакарчук) заявил о том, что вполне видит себя в роли спикера парламента.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам (видеоверсия опубликована на официальной странице политсилы в социальной сети Facebook).

По словам Притулы, он собирается занимать кресло спикера Рады - но только "если так решат коллеги и захотят другие люди".

Кроме того, шоумен сравнил парламент с серпентарием и отметил, что скоро в него "вольется новая кровь".

Сергей Притула / facebook.com/GolosZmin

Напомним, ранее глава партии Батькивщины Юлия Тимошенко отдала свой голос на выборах и поведала о своих премьерских амбициях. Чуть позже протолкнул свой бюллетень в щель избирательной урны и глава Радикальной партии Олег Ляшко.

В несколько конфузной ситуации (с забытым паспортом) проголосовал и пока еще спикер Рады Андрей Парубий.