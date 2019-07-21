Кучма раскрыл, за кого проголосовал на выборах в Раду

21 июля 2019, 16:25

Украинцы должны быть более жестким к власти, полагает экс-президент.

Леонид Кучма пришел на выборы 2019 с женой Людмилой и проголосовал за новые силы, сообщила спикер экс-президента
Леонид Кучма пришел на выборы 2019 с женой Людмилой и проголосовал за новые силы, сообщила спикер экс-президента / facebook.com/darka.olifer

Второй президент Украины Леонид Кучмы, представитель нашей страны в Трехсторонней группе по Донбассу (украинское государство, РФ, ОБСЕ) Леонид Кучма вместе с женой Людмилой проголосовал на досрочных выборах в Верховную Раду 2019.

Экс-глава государства отдал свой голос за новые силы, написала в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

По словам Кучмы, во время каждой избирательной гонки он верит в одну силу — народ Украины.

"…я проголосовал за новые силы и, еще раз подчеркиваю, за наш народ, способный на огромные свершения. Он это доказывал не раз. В сегодняшней ситуации народ должен быть более жестким к власти, спрашивать обязательно за те обещания, которые они давали на избирательной кампании…", — отметил бывший президент.Ранее украинская журналистка Соня Кошкина (Ксения Василенко) обнародовала предварительные результаты экзитполов, проведенных на выборах в Раду 2019, — больше всего голосов набирает партия Слуга народа, второе место досталось Оппозиционной платформе — За жизнь, а замыкает тройку лидеров Европейская солидарность.

Выборы 2019: Как как будут считать и когда будут официальные результаты

Также ЦИК объявила количество человек, которые зарегистрировались в качестве кандидатов в депутаты Рады нового созыва.

Всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах баллотироваться в Раду будут 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).

В новую Верховную раду выборы по старой системе пройдут в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент по-прежнему остается на уровне 5%.

В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.

В пятницу, 19 июля, уже нельзя будет публиковать рейтинги партий, результаты опросов от социологов о поддержке политсил и отдельных кандидатов, но сами партии еще смогут проводить предвыборную агитацию. "День тишины" наступит 20 июля – в субботу политическим силам запрещено агитировать избирателя, а также показывать ему рекламу и распространять любую аудио-, визуальную или текстовую информацию, которая способна повлиять на волеизъявление граждан. Нарушением закона будут считаться даже не снятые к этому дню политические плакаты.

Избирательные участки в день выборов, 21 июля, откроются в 08.00 часов утра по киевскому времени, а закроются в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.

Важно помнить, что изменить место голосования избиратель может только до 15 июля включительно. В этом случае избирателю дадут только бюллетень по партийным спискам: голосовать как за "мажоритарщика", так и за партию будут иметь возможность исключительно граждане, голосующие по месту прописки, либо в пределах "родного" округа.

Напомним, что в день выборов избиратель не имеет права демонстрировать свой заполненный бюллетень – ни вживую, ни в социальных сетях. Это является нарушением тайны волеизъявления и карается наказанием до трех лет лишения свободы.

Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.

Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.

ма — За жизнь, а замыкает тройку лидеров Европейская солидарность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Леонид Кучма выборы 2019 новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:42
Выборы в Верховную Раду 2019: главные события, онлайн трансляция (обновляется)
16:41
Наперегонки в Раду: в Сеть слили предварительные цифры по экзит полам
16:30
Больше тысячи: в полиции заявили о массовых нарушениях на выборах
16:26
Явка возросла до 34%: ЦИК публикует новые данные
16:25
Кучма раскрыл, за кого проголосовал на выборах в Раду Видео
16:10
Телепропагандистка Скабеева позлобствовала из-за слов Зеленского об обстреле на Донбассе
15:58
"Это бред!": Вакарчук прокомментировал слухи о том, что после выборов сдаст депутатский мандат
15:43
Скандал на избирательном участке в Авдеевке: обнаружили ручки с исчезающими чернилами
15:35
Украину накроют ливни с грозами: синоптик назвала дату резкого похолодания Видео
15:24
Пирожки по 5 копеек: в Днепре едой стимулировали избирателя к волеизъявлению Видео
15:20
Жизнь после "Крота": Алибасов снимется в Брате-3 от Барецкого
15:10
"Ху*вые кандидаты": в Мариуполе избиратель оригинально испортил бюллетень, прикрепив к нему презерватив
15:00
В Москве экстренно сел горящий Boeing 737
15:00
Владислав Гераскевич: На первые призовые купил электрический гриль
14:59
На избирательных участках бюллетени выдают без паспортов и "по знакомству" - ОПОРА
14:42
Новые данные о явке избирателей: в ЦИК опубликовали цифры со 195 округов Видео
14:32
"На очереди бочка?": На участке на Кировоградщине пытались использовать кастрюлю вместо сейфа Фото
14:30
"Положил прутень на бюллетень": в Сети обсуждают фото избирателя с опущенными штанами
14:26
Гройсман проголосовал на парламентских выборах Видео
14:10
"Рада - серпентарий": Притула проголосовал и возжелал кресло спикера парламента
13:54
Вакарчук проголосовал на выборах и рассказал о формировании будущей коалиции Видео
13:38
Выборы в Раду: украинцы в Австралии уже "отстрелялись"
13:02
"С "корытом" расстаться не может": в Сети пришедшего голосовать Порошенко спровадили "в с*аку"
12:48
Сколько украинцев пришли на выборы-2019: ЦИК публикует первые данные
12:42
Мэнни Пакьяо вошел в пятерку самых возрастных чемпионов мира
12:33
Парубий рассказал, когда начнет работу новая Рада
12:32
Копы поймали на избирательном участке в Киеве пьяного главу УИК
12:30
Зеленский проголосовал на внеочередных выборах в Верховную Раду Видео
11:57
"Жрите, не обляпайтесь, это ваша говень": на видео показали Крым, утопающий в "русском" говне Видео
11:50
Голосование на выборах: в ЦИК рассказали о проблемах с избиркомами Видео
11:49
Голосуют в вышиванках: как украинцы за границей отдают свои голоса на выборах в Раду Видео
11:47
Не без приключений: Парубий проголосовал на выборах в Раду, попутно повеселив членов комиссии Видео
11:36
Под Счастьем подорвались четверо бойцов ВСУ, есть погибшие и раненые Видео
10:59
Тимошенко проголосовала на выборах в Раду и рассказала, готова ли стать премьером Видео
10:52
Выборы 2019: Facebook считает украинцев, которые выполнили гражданский долг
10:50
Главные новости 21 июля: выборы в Раду, перемирие на Донбассе и жуткий пожар на украинском траулере Фото
10:47
Милевский забил гол за брестское Динамо
10:37
Ляшко проголосовал на внеочередных парламентских выборах с Роситой Видео
10:23
Российский корабль Союз доставил на МКС новых космонавтов: опубликовано фото Видео
10:22
Олейник попал в больницу после нокаута от Харриса
10:18
Разумков отдал своей голос на выборах и заинтриговал насчет спикера новой Рады Видео
10:08
Липинец завоевал титул WBO Видео
09:55
Незаконная агитация и проблемы с комиссиями: в Комитете избирателей рассказали о нарушениях на выборах Видео
09:50
UFC on ESPN 4: Орловский победил Ротвелла и другие результаты боев
09:32
Роковая ошибка Германии: посол рассказал, как Берлин ослабил доверие Киева
09:27
Бойко проголосовал на выборах и рассказал о конце "эпохи национализма и радикалов" Видео
09:25
UFC on ESPN 4: Леон Эдвардс победил Рафаэля Дос Аньоса Видео
09:12
"Закон Украины засунь себе в ж…": на Киевщине маршрутчик отказался везти участников АТО
09:05
Пакьяо победил Турмана раздельным решением судей
08:58
Одесский кинофестиваль раздал награды: впервые Гран-при получили сразу две киноленты
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять