Кучма раскрыл, за кого проголосовал на выборах в Раду

Леонид Кучма пришел на выборы 2019 с женой Людмилой и проголосовал за новые силы, сообщила спикер экс-президента / facebook.com/darka.olifer

Второй президент Украины Леонид Кучмы, представитель нашей страны в Трехсторонней группе по Донбассу (украинское государство, РФ, ОБСЕ) Леонид Кучма вместе с женой Людмилой проголосовал на досрочных выборах в Верховную Раду 2019.

Экс-глава государства отдал свой голос за новые силы, написала в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

По словам Кучмы, во время каждой избирательной гонки он верит в одну силу — народ Украины.

"…я проголосовал за новые силы и, еще раз подчеркиваю, за наш народ, способный на огромные свершения. Он это доказывал не раз. В сегодняшней ситуации народ должен быть более жестким к власти, спрашивать обязательно за те обещания, которые они давали на избирательной кампании…", — отметил бывший президент.Ранее украинская журналистка Соня Кошкина (Ксения Василенко) обнародовала предварительные результаты экзитполов, проведенных на выборах в Раду 2019, — больше всего голосов набирает партия Слуга народа, второе место досталось Оппозиционной платформе — За жизнь, а замыкает тройку лидеров Европейская солидарность.

Выборы 2019: Как как будут считать и когда будут официальные результаты Также ЦИК объявила количество человек, которые зарегистрировались в качестве кандидатов в депутаты Рады нового созыва. Всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах баллотироваться в Раду будут 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы). В новую Верховную раду выборы по старой системе пройдут в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент по-прежнему остается на уровне 5%. В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства. В пятницу, 19 июля, уже нельзя будет публиковать рейтинги партий, результаты опросов от социологов о поддержке политсил и отдельных кандидатов, но сами партии еще смогут проводить предвыборную агитацию. "День тишины" наступит 20 июля – в субботу политическим силам запрещено агитировать избирателя, а также показывать ему рекламу и распространять любую аудио-, визуальную или текстовую информацию, которая способна повлиять на волеизъявление граждан. Нарушением закона будут считаться даже не снятые к этому дню политические плакаты. Избирательные участки в день выборов, 21 июля, откроются в 08.00 часов утра по киевскому времени, а закроются в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов. Важно помнить, что изменить место голосования избиратель может только до 15 июля включительно. В этом случае избирателю дадут только бюллетень по партийным спискам: голосовать как за "мажоритарщика", так и за партию будут иметь возможность исключительно граждане, голосующие по месту прописки, либо в пределах "родного" округа. Напомним, что в день выборов избиратель не имеет права демонстрировать свой заполненный бюллетень – ни вживую, ни в социальных сетях. Это является нарушением тайны волеизъявления и карается наказанием до трех лет лишения свободы. Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа. Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.

ма — За жизнь, а замыкает тройку лидеров Европейская солидарность.