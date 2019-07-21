Парубий рассказал, когда начнет работу новая Рада

21 июля 2019, 12:33

Предусмотрено 2 недели на установление результатов выборов, уточнил глава Верховной Рады.

Парубий
Парубий рассказал, когда новая Рада начнет работу / Фото: УНИАН

Свое первое заседание новая Верховная Раду Украины проедет в конце августа - начале сентября, сообщил спикер Андрей Парубий, который перед этим проголосовал на выборах в парламент, попутно повеселив членов комиссии.

По словам Парубия, после обнародования официальных результатов выборов, он инициирует создание рабочих групп по подготовке первого заседания новой Рады.

"У нас предусмотрено 2 недели на установление результатов выборов. С учетом того, что у нас могут быть проблемные округа, весь этот срок могут использовать (на подсчет голосов, - ред). Со своей стороны я, как только будут обнародованы официальные итоги выборов, инициирую создание рабочих групп по подготовке первого заседания новой Верхоной рады", - сказал Парубий, передает РБК-Украина.

Парубий подчеркнул, что эти группы займутся вопросами количества комитетов новой Рады и рассадки депутатов в сессионном зале.

Читайте также"Фейсом об тейбл": Парубий вспомнил букву закона и сказал "нет" ЗеленскомуТакже спикер выразил готовность помогать следующему главе Верховной рады при условии, что "это не будет человек откровенно пророссийских взглядов".

Отметим, что Парубий идет на выборы по списку партии Порошенко Европейская солидарность.

Напомним, ранее  президент Украины Владимир Зеленский припечатал Парубия, обвинив Раду в "преступной бездеятельности".

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Верховная Рада выборы в Раду Андрей Парубий новости Украины
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