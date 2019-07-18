"Устроили каникулы": Зеленский припечатал Парубия, обвинив Раду в "преступной бездеятельности"

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что полномочия текущего созыва парламента прекращаются лишь в день первого заседания нового созыва и упрекнул спикера Андрея Парубия в бездействии.

"А Вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что один день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, а и проявляете преступную бездеятельность, которая приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета", - написал президент в своем Facebook.

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Зеленский подчеркнул, что рассмотрение законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, проекта об отсрочке ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией, и вопроса возвращения в законодательство нормы о незаконном обогащении являются важнейшими для страны.

"Жаль, но вы просто не способны на самопожертвование на благо украинского народа. Все, что вы продемонстрировали, - это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Позор, господа!", - добавил Зеленский.

/ Фейсбук В.Зеленского

Напомним, ранее Андрей Парубий категорически отказал в созыве экстренного заседания Верховной Рады.