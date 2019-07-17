"Фейсом об тейбл": Парубий вспомнил букву закона и сказал "нет" Зеленскому

17 июля 2019, 17:47

Спикер отказался выполнять просьбу президента о проведении внеочередного заседания парламента.

Парубий было весело
Парубий ответил Зеленскому / Главред

17 июля, в среду, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания парламента 18 июля.

Парубий подчеркнул, не может выполнить просьбу Зеленского, так как законом это не предусмотрено.

"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной рады Украины. Однако, созыв такого заседания не предусмотрено законом, ведь регламент Верховной рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной рады Украины", - высказался Парубий на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом спикер напомнил, что 12 июля было последнее заседание 10 сессии Верховной Рады восьмого созыва, при этом назвал условие, при котором может пойти навстречу зеленскому.

"У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины. Я обратился к президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями Закона", - резюмировал Парубий.

Отметим, что многие в комментариях под сообщением Парубия вспомнили, что ранее спикер не слишком был законопослушным.

"Стільки було прогулів, кнопкодавства! А тепер згадали регламент. Це що - совість прокинулася чи раптом з'явилася можливість погратися в принциповість?", - вопрошает Анна Адамчук.

"І давно Ви стали дотримуватися законів та Регламенту??? До речі голосування 17 (!!!!!) разів за виборчий закон--це як? Відповідає законодавству?", - добавил Олег Попов.

"Мовчали б, пане Андрію. ВР за вашого керівництва стала просто стадом. ніякого дотримання регламенту ! Ви стали першопричиною нівелювання букви закону і анархії в Україні. Шкода, я вірила вам", - пишет Мария Смутко.

В то же время, многие поддержали позицию Парубия.

"Так цього смарчка, молодець Андрій", - подчеркнул Юрий Козда.

"Класно Ви його фейсом об тейбл, респект!", - высказалась Наталия Вдовенко.

Напомним, ранее Андрей Парубий громогласно назвал людей Зеленского "далекими" и исключил коалицию с ними.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада Владимир Зеленский заседание Рады Андрей Парубий новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:30
"Сексуальное насилие над беспомощным": Сыроид сделала нагоняй Зеленскому по поводу Рады
18:24
У Порошенко напомнили, кому Гройсман обязан своим постом
18:20
Чемодан с мертвым ребенком в Черновцах: появились жуткие подробности смерти мальчика Видео
17:52
FaceApp вызвало у людей панический страх русских хакеров
17:47
"Фейсом об тейбл": Парубий вспомнил букву закона и сказал "нет" Зеленскому
17:43
Будут мурыжить в СИЗО: В Москве суд продлил срок ареста пленных украинских моряков
17:40
Российский спортсмен дисквалифицирован за употребление кокаина
17:18
"Подаришь яблоко-попаришь морковь": суд оштрафовал Цитрус за сексистскую рекламу
17:18
Е-пенсия: Кабмин ввел новую электронную услугу
17:15
Слуга народа 4 высмеял парламентские выборы в новом трейлере Видео
17:13
Умер экс-тренер сборной Бельгии Робер Васеж
16:51
Известный украинский футболист будет трудится в Федерации футбола Голландии
16:48
Генсек НАТО назначил представителя Румынии своим новым заместителем
16:46
Кабмин анонсировал электронную систему соцподдержки украинцев E-Social
16:46
"Крыла х*ями, теперь оправдывается": чиновница опростоволосилась на встрече с Зеленским Видео
16:19
"Алкоголичка": Лолита разоткровенничалась о личной жизни Видео
16:14
Главные новости 17 июля: словесная порка "шишки" Зеленским в Николаеве и плохие новости насчет моряков Видео
16:00
"Полковник, прекратите истерику!": Смешко ответил Гриценко на угрозы
15:53
Уничтожение боинга MH17 на Донбассе: СБУ повязала водителя трейлера, перевозившего всесокрушающий Бук
15:52
Стала известна зарплата Малиновского в Аталанте
15:42
У Зеленского рассказали, как с помощью Рады хотять решить проблемы с евробляхами
15:28
Эксперт сказал, как Украине избежать газовой войны с Россией Видео
15:24
Бузова приняла в рот морковку российского футболиста Видео
15:20
Зе-команда готовит масштабную админреформу
15:19
"Зачем ты в наш колхоз приехал?": в Николаеве директор аэропорта попытался укротить Зеленского и получил взбучку Видео
15:18
"А говорили, что Черновецкий наркоман": сеть уморил предвыборный ролик Гриценка-младшего в стиле Игры престолов Видео
15:01
"Переход в Аталанту - это шаг вперед": Руслан Малиновский
14:38
"Почему тут сжигают людей?": Зеленский устроил взбучку чиновникам Николаевщины
14:32
Эксперт спрогнозировал, когда Украина сможет отказаться от угля Видео
14:32
"Не получилось у Зе договориться с Пу": в России продлили до осени арест пленным украинским морякам Видео
14:08
Заря перед Лигой Европы подписала известного футболиста
14:03
Король Лев 2019: где смотреть премьеру в Киеве Видео
14:01
В ГБР пригрозились доставить Порошенко силой, если он снова не явится на допрос Видео
13:55
Пять дней до выборов: лидирует Слуга народа, Голосу опять не хватает чуть-чуть
13:40
Кабмин уволил раскритикованого Зеленским и.о. главы ГФС
13:37
Лето возвращается: синоптик огорчила прогнозом, где в Украине будет жарче всего Видео
13:23
"Николаев - самый бандитский город. Это нормально?": Зеленский словесно выпорол и.о. главы Николаевской ОГА Видео
13:19
"Вопиющее неуважение": Климпуш-Цинцадзе осудила визит главы МИД Венгрии на Закарпатье
13:07
Нурмагомедов атаковал чемпиона UFC Видео
12:58
Даша Астафьева впервые за десятилетие ступила в метро Видео
12:55
Обиженный "разбойник" Годунок подаст на Зеленского в суд: требует моральной компенсации Видео
12:40
"Задушить Зеленского в объятиях": политолог рассказал о новой схеме России Видео
12:38
Убийство копами 5-летнего ребенка: в деле появился третий подозреваемый
12:20
11 уголовных дел против Порошенко и его команды: в ГБР объявили, как накажут экс-президента за игнор Видео
12:11
Гриценко пообещал "обломать рога" Смешко
12:04
Усик перед дебютом в супертяжах тренируется в Крыму Видео
12:03
Министр обороны Канады раскритиковал реформу ВСУ от Порошенко
11:59
Мадонна сняла детей с арбузом и стала расисткой - соцсети
11:52
Крушение боинга на Донбассе: главную улику следователям толкнули сами боевики – источник Видео
11:48
Кит Турман vs Мэнни Пакьяо: когда бой, что говорят боксеры, где смотреть, прогнозы букмекеров
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять