"Фейсом об тейбл": Парубий вспомнил букву закона и сказал "нет" Зеленскому

Парубий ответил Зеленскому / Главред

17 июля, в среду, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания парламента 18 июля.

Парубий подчеркнул, не может выполнить просьбу Зеленского, так как законом это не предусмотрено.

"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной рады Украины. Однако, созыв такого заседания не предусмотрено законом, ведь регламент Верховной рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной рады Украины", - высказался Парубий на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом спикер напомнил, что 12 июля было последнее заседание 10 сессии Верховной Рады восьмого созыва, при этом назвал условие, при котором может пойти навстречу зеленскому.

"У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины. Я обратился к президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями Закона", - резюмировал Парубий.

Отметим, что многие в комментариях под сообщением Парубия вспомнили, что ранее спикер не слишком был законопослушным.

"Стільки було прогулів, кнопкодавства! А тепер згадали регламент. Це що - совість прокинулася чи раптом з'явилася можливість погратися в принциповість?", - вопрошает Анна Адамчук.

"І давно Ви стали дотримуватися законів та Регламенту??? До речі голосування 17 (!!!!!) разів за виборчий закон--це як? Відповідає законодавству?", - добавил Олег Попов.

"Мовчали б, пане Андрію. ВР за вашого керівництва стала просто стадом. ніякого дотримання регламенту ! Ви стали першопричиною нівелювання букви закону і анархії в Україні. Шкода, я вірила вам", - пишет Мария Смутко.

В то же время, многие поддержали позицию Парубия.

"Так цього смарчка, молодець Андрій", - подчеркнул Юрий Козда.

"Класно Ви його фейсом об тейбл, респект!", - высказалась Наталия Вдовенко.

Напомним, ранее Андрей Парубий громогласно назвал людей Зеленского "далекими" и исключил коалицию с ними.