Парубий громогласно назвал людей Зеленского "далекими" и исключил коалицию с ними

6 июля 2019, 09:34

По словам главы ВР, коалиция Евросолидарности возможна только с проукраинскими силами.

Парубий
Парубий исключил коалицию партии ЕС со Слугой народа / Фото: УНИАН

Глава украинского парламента, второй номер в списке партии Петра Порошенко Европейская Солидарность, Андрей Парубий исключил возможность коалиции в новом составе Рады своей политической силы с партией президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа.

"У нас очень разные взгляды, хотя я не очень понимаю, какая там идеология, они далеки от идеологии и ценностей, когда там идут в списке и бывшие члены Партии регионов, и Коммунистической партии. Я не вижу никаких сегодня возможностей, чтобы говорить о сотрудничестве с ними и коалиции с ними", - сказал Парубий, пишет Интерфакс-Украина.

В то же время политик отметил, что это его личная позиция, а решение будет принимать фракция.

По его словам, коалиция Евросолидарности возможна только с проукраинскими силами.

Читайте такжеОбнять и плакать: МИД Украины дал рецепт ПАСЕ, как следует реагировать на письма ПарубияОтметим, результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного исследовательской компанией Active Group 28-30 июня 2019 указывают, что проходной барьер могут преодолеть шесть партий. За партию Европейская солидарность готовы отдать свои голоса 8,1% опрошенных.

Напомним, 2 июля, во вторник, спикер украинского парламента Андрей Парубий бесцеремонно завернул наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский коалиция выборы в Раду Слуга народа Андрей Парубий новости Украины Европейская солидарность
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:53
Известная волонтер умерла от смертельной болезни: трое детей остались без мамы
10:30
Огурцы с кетчупом на зиму: простые и вкусные рецепты Фото Видео
10:16
Днепр впервые подписал звездного легионера
10:05
Папа Римский раскрыл суть конфликта, которым "изранена" Украина
10:03
Рандеву Трампа и Зеленского: Волкер сообщил о грядущей аудиенции президентов США и Украины Видео
09:52
Пять опасностей, которые грозят Зеленскому мнение
09:36
Смертельное ЧП: под Черниговом легковушка с моста влетела в реку, опубликованы фото Фото
09:34
Парубий громогласно назвал людей Зеленского "далекими" и исключил коалицию с ними
09:16
Главные новости 6 июля: "уничтожение" ЦИК и ключ к миру на Донбассе
09:11
Лолита разводится: муж прояснил ситуацию
09:10
"Кому-то из депутатов мешала": появились подробности зверского убийства гардеробщицы Верховной Рады Видео
08:38
Уничтожен "командир разведки" банды "ДНР" Оплот
08:36
"Умозаключение какого-то тупицы": ЦИК сняла Рената Кузьмина с выборов Видео
08:27
Почему маты нельзя считать "фишкой" только русского языка мнение
07:58
Волкер указал на ключ к миру в Украине
07:29
Слипачук пожаловалась на "уничтожение" ЦИК Видео
07:23
Знаменитый российский хоккеист перешел в украинский клуб
07:15
Виктор Суслов: главным источником восстановления Донбасса будут собственные ресурсы Украины
07:12
Сколько возьмет партия Медведчука на выборах и чем это грозит Украине мнение
06:50
Смертельная страсть: в РФ любовная пара выпала с 9 этажа во время секса
06:31
Изменщики и однолюбы: какой знак Зодиака легко наставит рога, а какой будет верен до смерти
06:08
Сочные поздравления и живые открытки с Днем поцелуев 2019 Фото Видео
05:40
Не Нибиру: Земле угрожает планета-астероид - уфологи
05:01
Барселона подписала Френки де Йонга
05:01
Эксперт объяснил, почему падает доллар
04:22
"Жировые ловушки": Анита Луценко посоветовала, как похудеть в проблемных зонах Видео
03:43
"Сочная": Экс-солистка Серебро взбудоражила сеть огромной грудью на откровенном фото
03:13
Ивана Купала: ритуалы, обряды и приметы на любовь, замужество и богатство
02:09
Стало известно, какой тип фигуры женщины опасен для здоровья
01:38
Крушение катера в Черном море: известно о жертвах и причинах Видео
01:12
Экономист развеял иллюзию относительно России
00:35
Ученые выяснили неожиданную пользу молока
05 июля, пятница
23:59
ГБР выясняет, зачем Порошенко снял 34 млн долларов наличными
23:54
15-летняя Гауфф продолжает покорять Уимблдон Видео
23:37
Сын в России и связь с регионалами: глава Луганской области Комарницкий ответил на обвинения
23:11
"Го*но вместо мозгов": Собчак резко ответила критикующим фото раздетого сына
22:45
"Чтобы, наконец, был мир": Зеленский пообещал выполнить Минские договоренности Видео
22:19
В России якутский шаман отправился пешком в Москву для изгнания Путина Видео
22:01
Все россияне выбыли из одиночной сетки Уимблдона
21:50
В МИД прояснили ситуацию вокруг задержания танкера с украинцами на борту у берегов Гибралтара
21:25
Главные новости 5 июля: новый глава Донецкой ОГА, свара Гройсмана и Коболева и "зашквар" Порошенко Видео
21:23
В Черном море пропали без вести пассажиры перевернувшегося прогулочного катера Видео
20:55
Экс-глава регби РФ пожаловался на грузин, скандирующих "Украина" во время российского гимна
20:53
У берегов Гибралтара задержали нефтяной танкер с украинцами на борту
20:30
СБУ поймала вице-премьер министра на присвоении бюджетных средств в Винницкой области
20:28
"Нагнетались страхи": эксперт пояснил, как экономика Украины начала развиваться без России
19:57
В Счетной палате решили с правоохранителями прорываться в Нафтогаз для проверки Видео
19:41
Хомчак обвинил Путина во лжи после заявлений о пленных моряках
19:28
Сваты 2019: где смотреть онлайн все серии сериала Видео
19:25
Зеленский рассказал о ключевых задачах на Донбассе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять