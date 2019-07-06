Парубий громогласно назвал людей Зеленского "далекими" и исключил коалицию с ними

Парубий исключил коалицию партии ЕС со Слугой народа / Фото: УНИАН

Глава украинского парламента, второй номер в списке партии Петра Порошенко Европейская Солидарность, Андрей Парубий исключил возможность коалиции в новом составе Рады своей политической силы с партией президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа.

"У нас очень разные взгляды, хотя я не очень понимаю, какая там идеология, они далеки от идеологии и ценностей, когда там идут в списке и бывшие члены Партии регионов, и Коммунистической партии. Я не вижу никаких сегодня возможностей, чтобы говорить о сотрудничестве с ними и коалиции с ними", - сказал Парубий, пишет Интерфакс-Украина.

В то же время политик отметил, что это его личная позиция, а решение будет принимать фракция.

По его словам, коалиция Евросолидарности возможна только с проукраинскими силами.

Читайте такжеОбнять и плакать: МИД Украины дал рецепт ПАСЕ, как следует реагировать на письма ПарубияОтметим, результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного исследовательской компанией Active Group 28-30 июня 2019 указывают, что проходной барьер могут преодолеть шесть партий. За партию Европейская солидарность готовы отдать свои голоса 8,1% опрошенных.

Напомним, 2 июля, во вторник, спикер украинского парламента Андрей Парубий бесцеремонно завернул наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду.