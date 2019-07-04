В Раду проходят шесть партий

4 июля 2019, 16:28

Самый большой антирейтинг, традиционно, у партии Петра Порошенко.

выборы 2019

Результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного исследовательской компанией Active Group 28-30 июня 2019 указывают, что проходной барьер могут преодолеть шесть партий.

Кроме Слуги Народа, которая занимает первое место в рейтинге, это Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская Солидарность, ВО Батькивщина, Голос и Оппозиционный блок.

По данным социологов, если выборы проходили в ближайшее воскресенье, за партию Слуга народа проголосовали бы 36,5% опрошенных (42,1% среди тех, кто определился). Второе, третье и четвертое места с разницей в пределах погрешности занимают Оппозиционная платформа - За жизнь с результатом 8,3% (9,6% от определившихся), Европейская солидарность с результатом 8,1% (9, 3%) и ВО Батькивщина 6,9% (8%). Партия Голос получила 6,7% голосов (7,8%). Существенный рост рейтинга демонстрирует Оппозиционный блок, который готовы поддержать 4,6% опрошенных, или 5,3% среди тех, кто определился.

Радикальная партия Олега Ляшко имеет поддержку 3,3% (3,8), Гражданская позиция - 3% (3,5%), Сила и честь - 2,5% (2,9%), Украинская стратегия Владимира Гройсмана - 1,9% (2,2%).

Другие партии (Патриот, ПО Факел, Независимость, Объединение Самопомощь, Партия зеленых Украины, Партия Шария, Движение новых сил Михаила Саакашвили, Сила людей, Сила права, Социальная справедливость, Аграрная партия Украины, ВО Свобода) получают менее 2%.

Стоит заметить, что ВО Свобода получив результат в пределах погрешности в общеукраинском масштабе, в западных областях Украины имеет более 5%, что является статистически значимым. Еще 10,4% опрошенных не смогли определиться с выбором, а 2,9% отказываются от участия в выборах.

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Лидерами антирейтинга традиционно остается партия Петра Порошенко Европейская солидарность, за которую не проголосуют 42,2% респондентов. Второе место в антирейтинге удерживает Оппозиционная платформа - За жизнь, антирейтинг которой вырос за неделю с 22,1% до 27,4%. Далее практически с одинаковым результатом антипатии идут Оппозиционный блок (23,6%) и Радикальная партия Ляшко (23,4%), ВО Батькивщина (21,3%). Далее в списке антирейтинга идут ВО Свобода (15,4%), Украинский стратегия Гройсмана (11,7%), Слуга Народа (10,0%), Голос (8,8%), Гражданская позиция (7,0%), Объединение Самопомощь (6,8%), Сила и есть (6,7%). Другие партии из избирательного списка называли 7,1% опрошенных.

Исследование проходило с 27 по 30 июня 2019 года. Всего опрошено 2896 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 1,7%.

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