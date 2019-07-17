У Зеленского рассказали, как с помощью Рады хотять решить проблемы с евробляхами

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к Верховной Раде VIII с предложением собраться на внеочередное заседание в четверг, 18 июля, и рассмотреть законопроект об отсрочке штрафов для пресловутых евробляхеров – владельцев транспортных средств с европейской регистрацией.

С таким заявлением на брифинге в среду, 17 июля, выступил замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.

По его словам, к Владимиру Зеленскому обратилось "много украинцев", не успевших вовремя растаможить свои иномарки.

Читайте такжеНовая проблема евробляхеров: журналисты рассказали, почему украинцы массово бросают авто на границе"Люди физически не успевают растаможить атвомобили, не все в нашей стране, к сожалению, достаточно богаты, чтобы ездить на новых автомобилях, и в связи с этим президент обратился к парламенту с предложением рассмотреть законопроект, которым будет отсрочено применение штрафных санкций в отношении тех людей, которые не успеют растаможить автомобили на еврономерах. Предложение пока звучит о 90 дней отсрочки применения штрафных санкций", – заявил Рябошапка.

Напомним, ранее в Минфине Украины заявляли о том, что владельцы автомобилей на еврономерах, которые вовремя не оформят им украинскую регистрацию, обязаны будут либо немедленно вывезти их из Украины, либо на месте продать на запчасти.

До этого Главред разбирался по поводу того, какая судьба ждет евробляхи после окончания льготного периода растаможки.