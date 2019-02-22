Штрафы или разборка на запчасти: что ждет евробляхи после льготного периода растаможки

22 февраля 2019, 08:59

С 23 февраля будет действовать общий режим растаможивания авто на еврономерах.

Авто евробляхи
Заканчивается льготный период растаможки евроблях / УНИАН

В Украине заканчивается льготный период растаможки автомобилей на европейских номерах.

Когда заканчивается льготный период растаможки евроблях

22 февраля будет последним днем, когда можно растаможить ввезенное в страну авто на европейских номерах по льготным тарифам.

Отметим, что еще 25 ноября 2018 года вступил силу закон, предусматривающий новые правила ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией.

22 февраля в последний день льготного периода растаможки автомобилей на еврономерах все таможни Государственной фискальной службы будут осуществлять растаможку до 00.00. Об этом сообщил заместитель председателя ГФС Виктор Кривицкий.

"22 февраля все таможни ГФС работать до 00.00. То есть, все граждане, которые успели подать декларации до 00.00 и у них не будет проблем с документами, будут оформлены, даже если мы не успеем их оформить 22 числа, то они будут оформляться в течение следующих дней ", - сообщил Кривицкий.

В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу закона базовая ставка акцизного налога рассчитывалась с 50%-ной скидкой, кроме электромобилей, с применением коэффициентов в зависимости от объема двигателя и возраста ТС.

Как растаможить евробляху после окончания льготного периода

Как напомнил заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, с 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможивания этих авто по полной ставке акцизного налога.

Таможенное оформление осуществляется при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме, равной 8500 гривен (500 необлагаемых минимумов доходов граждан) в случае, если это транспортное средство находится на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.

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Эти деньги платит физическое лицо, являющееся владельцем такого транспортного средства или лицо, уполномоченное распоряжаться им и декларирует такое транспортное средство для свободного обращения на таможенной территории Украины.

При ввозе для постоянного пользования транспортных средств, бывших в употреблении, подтверждение соответствия экологическим нормам ЕВРО 5 не требуется.

По евробляхерам-нарушителям ударят штрафами

Верланов также подчеркнул, что уже с 24 мая те, кто своевременно не выполнил таможенные формальности, будут платить достаточно серьезные штрафы, цель которых - прекращение оборота использования данных автомобилей на территории Украины".

Отметим, что максимальный штраф, взимаемый таможнями за несвоевременное растаможивание авто на еврономерах, составит 170 тыс. грн, а также штраф за нарушение требований Таможенного кодекса увеличится с 8500 грн до 17 тыс. грн.

Напомним, ранее в Минфине заявляли о том, что владельцы автомобилей на еврономерах, которые не оформят украинскую регистрацию до 24 мая 2019 года, должны либо вывезти их из Украины, или продать на запчасти.

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