"Евробляхеры" изобрели новый способ обойти "растаможку" в Украине

13 декабря 2018, 09:25

Желание владельцев авто на "евробляхах" сэкономить на "растаможке" толкает их на достаточно нетривиальные ходы.

Брошенные
Брошенные авто на "евробляхах" / "Мукачево.нет"

Украинцы, владеющие автомобилями с европейской регистрацией ("евробляхеры"), отыскали способ, как обойти необходимость "растаможки" своих транспортных средств.

Теперь они массово становятся на временный консульский учет, сообщает новостное агентство "Укринформ" со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светланы Крысы. "В последние дни в консульских подразделениях дипломатических учреждений Украины в странах Европы резко увеличилось число случаев становления на временный консульский учет, занимающий 90% общего количества всех осуществляемых консульских действий", − заявила она.

По словам Крысы, каждый день с 01.00 под консульским отделом в Варшаве собирается толпа в триста человек, желающих стать на консульский учет. Такой статус дает возможность осуществлять многократное (каждые пять суток), а также транзитное (до десяти суток) пересечение границы, а также дает право на пребывание машины на "евробляхе" в Украине без выезда за границу до шестидесяти суток.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "евробляхеры" массово бросают свои автомобили за границей. Позднее около украино-венгерской границы нашли кладбище "евроблях".

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Украина автомобили Варшава посольство консульство евробляхи
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