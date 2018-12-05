"Евробляхеры" массово бросают свои автомобили за границей: опубликовано видео

Машины на "евробляхах" / Offshoreview

Группа владельцев машин с европейской регистрацией ("евробляхеры") вывозят свои транспортные средства за пределы Украины и оставляют их там, поскольку не имеют достаточное количество денег на растаможку.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "ТСН". По данным журналистов, количество желающих оставить свои автомобили за рубежом достаточно велико. Причем машины бросают в различных местах вроде парковки возле супермаркетов.

Сами "евробляхеры" утверждают, что на покупку автомобилей они потратили гораздо меньше, чем им придется потратить на растаможку их в Украине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что около украинско-венгерской границы нашли кладбище "евроблях".