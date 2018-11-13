Акция неповиновения: евробляхеры назвали дату всеукраинского протеста

В Украине готовится новая акция протеста / УНИАН

В Украине 20 ноября владельцы автомобилей с европейской регистрацией планируют провести масштабную акцию протеса.

Как сообщается в Facebook организации "Авто Евро Сила", акция неповиновения пройдет сразу в нескольких украинских городах.

Отметим, что изначально датой проведения акции протеста назвалось 15 ноября. Однако ее пришлось перенести из-за того, что Верховная Рада возобновит работу 20-го числа.

Напомним, 8 ноября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах.

В тот же день парламент повысил штрафы для владельцев евроблях.

Отметим, что в Сети бурно отреагировали на закон о растаможке "евроблях".