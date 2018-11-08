Рада одобрила закон о снижении стоимости растаможки авто на "евробляхах"

Рада приняла закон о растаможке авто на еврономерах / УНИАН

Закон о евробляхах принят

В среду, 8 ноября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах (евроблях).

Одобренный 250 народными депутатами законопроект №8487 предусматривает установление сроков по льготной растаможке автомобилей на еврономерах.

Владельцам евроблях предоставляется льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 90 дней после вступления закона в силу.

#Рада8 приняла #ЗП8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів", яким запроваджується нова модель оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів ? https://t.co/oYJpJJMNEEpic.twitter.com/GqTOLUZfol — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) November 8, 2018

При этом все уплаченные налоги за этот период должны поступить в Пенсионный фонд, при этом также вносятся изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.

Формула растаможки евроблях

Закон о евробляхах предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

Также вводится граничный коэффициент возраста автомобиля, составляющий 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

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Как сообщила глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, предусматривается использование понижающего коэффициента 0,5 при расчете ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто (так называемых "евроблях"), если она будет произведена в течение первых 30 дней со дня вступления в силу закона.

Как ранее сообщала Южанина, в течение первых 180 дней действия закона к владельцам машин на еврономерах не будут применяться штрафные санкции.

Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.

Согласно пояснительной записке, к примеру, акциз на новый бензиновый автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 80 евро, до 5 лет – 400 евро, до 15 лет – 1200 евро. В то же время, акциз на новый дизельный автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 120 евро, до 5 лет – 600 евро, до 15 лет – 1800 евро.