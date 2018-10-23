В Раде сообщили, сколько в Украину ввезли авто на "евробляхах" с начала года

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С января 2018-го в Украину было импортировано более чем 500 тысяч единиц транспорта с европейской регистрацией.

С таким заявлением во вторник, 23 октября, выступила глава комитета украинского парламента по вопросам налоговой и таможенной политики, нардеп из "БПП" Нина Южанина.

"Информация разная, но за те несколько месяцев, за неполный 2018, завезено более чем полмиллиона автомобилей. Действительно ли это количество достигло двух миллионов или меньше я не могу утверждать. Потому что статистика общественных активистов, владельцев таких автомобилей и Государственной фискальной службы абсолютно разная", − цитирует ее пресс-служба партии. Напомним, накануне Верховный суд Украины признал законность использования транспортного средства с иностранной регистрацией, ввезенного в пределы страны с целью транзита и вынес в решение в пользу его владельца.