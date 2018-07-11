"Меня удивляет протест". Южанина советует не ждать бесплатной растаможки "евроблях"

Глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, а также автор законопроекта об акцизном налоге на ввоз автомобилей на иностранной регистрации Нина Южанина заявила, что парламент учел почти все пожелания митингующих.

"То, что происходит возле Верховной Рады, с одной стороны меня удивляет, ведь мы учитывали почти все пожелания и говорили, что не может быть бесплатная растаможка", - сказала нардеп в интервью "112 Украина".

По словам Южаниной, предложенный комитетом законопроект призван защитить отечественного производителя и ограничить ввоз чрезмерно старых автомобилей.

"Это не помогло. На сегодня новый вызов. Это то, что в Европе, в большинстве стран очень низкая стоимость автомобилей, потому что большинство стран переходят на эксплуатацию автомобилей с электродвигателями", - подчеркнула она.

Нардеп отметила, что участников акции этот вариант не устраивает из-за того, что существуют политические силы, обещающие им нулевые акцизы и отмену платежей при регистрации.

"Участников акции не может устраивать этот вариант потому, что находятся политические силы, которые говорят им, - "подождите, мы вам сделаем акциз под ноль, отменим еще платежи, которые надо платить при регистрации и решим ваш вопрос". Посмотрите, кто, уже есть зарегистрированные альтернативные и неальтернативные законопроекты, которые говорят - "всем вам акциз 200 евро, заезжайте, пожалуйста", - заявила она.

Напомним, Южанина предлагает установить акцизный налог, который будет высчитываться по формуле в зависимости от объема двигателя и возраста автомобиля.

Как сообщалось, сегодня центр Киева заблокирован протестующими владельцами автомобилей на иностранной регистрации, из-за чего столицу сковали масштабные пробки.