Верховный суд разрешил автомобили на еврономерах

Авто "евробляхи". Иллюстративное фото / УНИАН

Верховный суд Украины признал законным пользование автомобилем с иностранной регистрацией, который был ввезен на территорию Украины с целью транзита и вынес в решение в пользу владельца автомобиля на еврономерах.

"Пользование личным автомобилем с еврономерами, ввезенным как транзитный, не является правонарушением, предусмотренным Таможенным кодексом", − заявили в пресс-службе суда.

Истец изначально обратился в суд первой инстанции по поводу того, чтобы отменить 8,5 тысячи гривен таможенного штрафа − за пользование авто с "евробляхой".

Читайте такжеОформление субсидий в Украине: названо еще одно преимущество авто на "евробляхах"Сперва обычный суд, а затем и апелляционный отказал мужчине в удовлетворении исковых требований.

Истец обжаловал решение в Верховном суде, сославшись на решение Конституционного суда, в котором указано, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимые с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Раде решили, как поступать с автомобилями на "евробляхах".