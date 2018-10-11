Транспортный коллапс в Киеве: водители авто на "евробляхах" устроили акцию протеста

Водители авто на "евробляхах" устроили акцию протетса / УНИАН

В четверг утром, 11 октября, в Киеве в результате акции протеста водители автомобилей на еврономерах, которые выступили против повышения цен на топливо, оказались заблокированы несколько улиц.

При этом движение затруднено, в частности, на улице Богатырской, а также проспекте Победы.

Отметим, что накануне организаторы акции анонсировали, что в рамках протестного мероприятия должны были остановиться автомобили и маршрутки.

Кроме того, по данным сервиса Google Maps, на правом берегу столицы движение осложнено на проспекте Победы, Большой Окружной дороге, ул. Вадима Гетьмана, ул. Александра Довженко, ул. Мельникова, Воздухофлотском проспекте, ул. Вячеслава Черновола, ул. Саксаганского, ул. Жилянской, частично на бульваре Тараса Шеввченко и в районе Бессарабского рынка, на проспекте Валерия Лобановского, Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе, ул. Новоконстантиновской, ул. Богатырской.

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При этом пробки образовались на Гаванском мосту, ул. Набережно-Рыбацкой, на мосту Патона.

На левом берегу столицы движение осложнено на выездах на мост Метро и на Южный мост. Пробки образовались в районе станций метро "Славутич", "Позняки", "Левобережная", "Черниговская", в районе Дарницкой площади, а также на Харьковском шоссе.

Напомним, ранее в Кабмине подсчитали, сколько бюджет Украины потеряет от нового закона о "евробляхах".