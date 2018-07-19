В Кабмине подсчитали, сколько бюджет Украины потеряет от нового закона о "евробляхах"

Аналитики из украинского правительства утверждают, что в случае принятия Радой нового закона об уменьшении акцизов на растаможку автомобилей, бюджет страны каждый год будет недополучать около двух миллиардов гривен.

В заключении Кабмина к законопроекту №8487, однако, утверждается, что правительство, несмотря на такой риск, поддерживает этот законопроект, сообщает портал "Европейская Правда".

"Предложенное снижение ставок акцизного налога на легковые транспортные средства может привести к уменьшению поступлений в бюджет на 2 млрд гривен ежегодно", − отметили аналитики.

Также утверждается, что в законопроект не были внесены предложения по финобеспечению либо покрытию возможных потерь бюджета, что никак не согласуется со статьей 27 украинского Бюджетного кодекса. Как указано в заключении аналитиков, введение предложенных законодателями ставок акцизного налога, в частности, на легковые автомобили старше десятилетнего возраста, может стать серьезной препоной для наращивания объема производства отечественного "машинного" продукта.

Напомним, ранее стало известно, как полиция будет ловить и наказывать водителей авто на "евробляхах".