Депутаты проголосовали за законы о "евробляхах".

13 июля в Рада прошло голосование за два законопроекта о растаможивании автомобилей на еврономерах, так называемых "евробляхах".

Депутаты поддержали законопроекты №8487 и №8488 в первом чтении. За первый проголосовало 265 нардепов, а за второй – 256 депутатов.

Эти законопроекты предлагают, в частности, внести изменения в ряд статей Таможенного кодекса Украины.

Также предлагаются:

новая шкала акцизных налогов (они будут уменьшены в несколько раз);

отмена экостандарта при регистрации авто любого года выпуска.

Новая базовая ставка акцизного налога составит 50 евро для машин на бензиновых двигателях и 75 евро – на дизельных. При этом ставки увеличиваются на коэффициент возраста и на коэффициент объема двигателя.

Ранее владельцы машин с иностранной регистрацией, которые 11 июля объявили начало бессрочных протестов в центре Киева, подали в суд иск против Кабмина. Сейчас решается вопрос, будет ли открыто производство по этому делу.

Напомним, в Киеве участники акции владельцев машин на еврономерах заблокировали выходы из Верховной Рады. Нардепы пытаются убежать через запасные выходы.

Как ранее сообщалось, внедорожник нардепа Павла Пинзеника сбил под Радой протестующего. Позже политик заявил, что участник акции протеста сам бросился под его автомобиль.

А сын Порошенко убежал от протестующих владельцев "евроблях". Демонстранты попытались догнать наследника главы государства.