В Раде решили, что делать с автомобилями на "евробляхах"

В Верховной Раде достигли сложного консенсуса относительно автомобилей с европейской регистрацией — символический сбор в Государственный бюджет.

Об этом сообщил глава подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам совершенствования Налогового кодекса, народный депутат Александр Кирш, сообщает "Обозреватель".

По его словам, в налоговом комитете Рады пришли к решению непростой проблемы легализации в Украине автомобилей с европейской регистрацией – т.н. "евроблях".

По словам нардепа, владельцы авто на еврономерах таки должны будут заплатить – но "символический взнос" в государственный бюджет.

"В комитете вышли на решение о том, что владельцы авто на еврономерах заплатят в Госбюджет символический взнос", – рассказал Кирш.

Относительно предложения некоторых экспертов ввести спецсбор для автомобилей с иностранной регистрацией, которые пересекают нашу границу, в том числе транзитом, например, из России в Крым или из Европы, то, по мнению нардепа, идея неоднозначная.

"Для авто с российскими номерами однозначно можно вводить такой спецсбор. Что касается авто из Польши, Венгрии, Словакии, то эти страны поставляют нам сейчас газ. Поэтому на фоне ухудшения отношений с той же Польшей и Венгрией, введение дополнительных сборов или ограничений нецелесообразно. Такой сбор можно вводить для авто с иностранной регистрацией, исключая страны ЕС", — пояснил Кирш.

Ранее генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко отметил, что Украина могла бы перенять опыт Молдовы и ввести специальный сбор за передвижение по своим дорогам автомобилей с регистрацией на европейских номерах и иностранцев.