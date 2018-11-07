Южанина озвучила решение проблемы "евроблях": кто получит скидку на регистрацию

"Евробляхи" можно будет узаконить со скидкой / УНИАН

Верховная Рада во втором чтении 8 ноября планирует проголосовать за законопроект о регистрации автомобилей с иностранными номерами, предложенные Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики. В нем указано, что в течение первых 60 дней для владельцев "евроблях" будет действовать скидка на регистрацию в размере 50%.

Как сообщила глава комитета, нардеп Нина Южанина, в течение первых 180 дней действия закона к владельцам машин на еврономерах не будут применяться штрафные санкции.

"Мы добавили, что этот льготный период с коэффициентом 0,5 не может быть больше 60 дней, но и не меньше 30 дней после разработки порядка. Потому все, кто сейчас на руках имеют документы, с первого дня вступления закона в силу сразу смогут пойти и растаможить автомобиль с коэффициентом 0,5", - сказала политик.

Южанина подчеркнула, что автовладельцы, у которых документы в порядке, смогут зарегистрировать транспортное средство в течение 30 дней.

"Гражданам будет предоставлена возможность определенный период применять сниженную в два раза ставку. Во-вторых, мы оставляем без изменений норму относительно отмены экологических требований при взятии автомобиля на учет в Украине. Несмотря на то, что Министерство экологии обратило внимание, что данная норма нарушает обязательства Украины, которые были взяты при подписании определенных соглашений и конвенций, понимая сложность ситуации, мы отступимся от этого вопроса и оставим ту норму, которая была в первой редакции" – добавила нардеп.

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Комитет также пересмотрел базовые ставки, которые будут использоваться при регистрации.

"Базовые ставки немного пересмотрены. Если в первом чтении было 50 евро – для бензиновых и 75 евро – для дизельных двигателей, то сейчас есть ещё одна градация – зависимости от объема двигателя. Так 50 евро – это базовая ставка для бензиновых с объемом до 3000 куб сантиметров, от 3001 – 100 евро базовая ставка. По дизельным 75 евро – для двигателей с объемом до 3500 сантиметров кубических, от 3501 – базовая ставка будет составлять 150 евро", - сказала Южанина.

Нардепы также предлагают ввести норму о возрасте. Если автомобиль будет даже старше 15 лет, то максимально будет применяться коэффициент 15.

/ Фото: скрин Европейская правда

Напомним, ранее Южанина заявила, что парламент учел почти все пожелания митингующих.