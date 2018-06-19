Новшества для ввоза авто на "евробляхах": какой счет выставят украинцам

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которые ставят цель уменьшить стоимость законного ввоза европейских подержанных автомобилей в Украину.

Авторы документов предлагают уменьшить базовые ставки акцизного налога для всех ввозимых авто. Об этом в своей статье для "Экономической правды" написала председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По словам политика, размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равняется базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

"Как будет рассчитываться коэффициент двигателя? Показатель объема двигателя будет делиться на 1000. А коэффициент возраста — это количество полных календарных лет", - объясняет она.

Южанина подчеркивает, что акцизный налог с авто, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньше того, который действует сегодня.

"Благодаря этому импортные легковые транспортные средства станут для украинцев доступными, а разница в размере ставок для различных по объему двигателей авто не будет существенной", - написала эксперт.

Ранее сообщалось, что у водителей автомобилей с литовской регистрацией при пересечении украинской границы таможенники начали требовать разрешение на трудоустройство в Литве и трудовой договор.