"Лох платит дважды": в Сети отреагировали на закон о растаможке "евроблях"

В Сети оценили новый закон о растаможке "евроблях" / УНИАН

Верховная Рада Украины приняла закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на "евроблях".

Отметим, что одобренный законопроект предусматривает установление сроков по льготной растаможке автомобилей на еврономерах.

Принятие многострадального закона сопровождалось баталиями на телеэкранах и на улицах: представители организаций, объединяющих владельцев "евроблях", блокировали центральные кварталы Киева.

В Сети также отреагировали на одобренный депутатами закон о растаможке авто на "евробляхах":

Журналист Александр Дубинский пишет о том, что оценка автомобилей будет производиться по документам таможенных органов, в которых будет указана их реальная стоимость.

"А НДС же никто не отменил при растаможке, правда? То есть, +20% к стоимости машины, определенной таможней. При этом оценка автомобиля будет делаться не по вашим липовым справкам о покупке польской фирмой за 1000 евро. А по справочникам таможеников, в которых ведра будут стоить не 1000 евро, а 5000", - пишет он.

Журналист также обратил внимание на серьезную стоимость авто на еврономерах после уплаты всех необходимых платежей.

"Стоимость растаможки 10-ти летнего ведра ценой в 1000 евро составит, как минимум, 1500 евро. Правду же говорят, л*х платит дважды", - добавил Дубинский.

/ Фейсбук А.Дубинского

Экономист Павел Кухта отметил, что новый закон расширил доступ граждан к недорогим автомобилям.

"Нижний порог суммы, необходимой для приобретения автомобиля, теперь упал в два раза - примерно (и очень грубо) с 10000 евро до 5000 евро. А это, в условиях небогатой страны, кардинально расширяет доступ к дешёвым - но неэкологичным - автомобилям для десятков миллионов граждан, а не только для нескольких сот тысяч евробляхеров", - написал он в Facebook.

/ Фейсбук П.Кухты

Экономист Андрей Блинов задал риторический вопрос о том, пойдут ли владельцы "евроблях" на уплату сниженного акциза.

"Рада легализовала "евробляхи", предложив их пилотам (как их назвать, они ведь в основной своей массе не владельцы?) уплатить в течение 30 дней новый сниженный акциз, да ещё с коэффициентом 0,5. Так, дизель 1,6 л на десятилетнем авто обойдётся в 1200 евро; пятилетнее бензиновое авто с движком 2 л — 500 евро. Плюс НДС. Думаете, заплатят?", - написал он.

/ Фейсбук А.Блинова

Журналист Вячеслав Чечило указал на несправедливость, которую новый закон вводит по отношению к владельцам импортных авто на украинских номерах, которые честно заплатили все налоги при оформлении своих машин.

"Растаможил свой автомобиль? Честно заплатил все налоги? Лошара, говорит тебе государство!", - написал он.

/ Фейсбук В.Чечило

Скептически оценила принятие закона о "евробляхах" глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив. По ее мнению, все граждане Украины "скинулись" на растаможку "евроблях".

/ Фейсбук Ю.Ковалив

Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о евробляхах, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.

Согласно пояснительной записке, к примеру, акциз на новый бензиновый автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 80 евро, до 5 лет – 400 евро, до 15 лет – 1200 евро. В то же время, акциз на новый дизельный автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 120 евро, до 5 лет – 600 евро, до 15 лет – 1800 евро.