Верховная Рада повысила штрафы для владельцев евроблях

В Украине усилили контроль за авто на евробляхах / izvestia.kiev.ua

В четверг, 8 ноября, Верховная Рада 245 голосами одобрила законопроект №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

В чем суть нового закона

Документ усиливает контроль за перемещением и нахождением в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией. Отныне лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.

Кроме того, новый закон предусматривает запрет на использование такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода.

Штрафы для владельцев евроблях

Законодатели установили штраф за нарушение установленных правил в размере 34 тыс. грн.

Причем первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс. грн, повторная фиксация - 17 тыс. грн, лишение права управления на год и изъятие авто.

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В то же время увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита.

По решению народных депутатов, за превышение срока от 10 до 20 суток устанавливается штраф в размере 8 500 гривен, от 20 до 30 суток - 85 000 гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортного средства) - 170 000 гривен или его конфискация по решению суда.

Контроль за евробляхами

Новый закон вводит автоматизированный обмен информацией между органами доходов и сборов, Государственной пограничной службой и органами Национальной полиции с целью контроля за использованием на территории Украины транспортных средств личного пользования, временно ввозимых на таможенную территорию Украины и/или помещенных под таможенный режим транзита.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что нормы об увеличении штрафных санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств в таможенном режиме транзита и таможенном режиме временного ввоза, а также за управление водителем транспортным средством, которым нарушены сроки его временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита, за использование такого транспортного средства для целей предпринимательской деятельности и за передачу его во владение, пользование или распоряжение другим лицам, вступают в силу через 180 дней со дня, следующего за днем опубликования этого закона.

#Рада8 приняла #ЗП8488 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України"?https://t.co/3WEWg0JGfYpic.twitter.com/l1bklwGH1u — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) November 8, 2018

Напомним, ранее Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах.

Отметим, что принятый депутатами закон вызвал бурное обсуждение пользователей в соцсетях.