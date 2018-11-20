На трассе "Киев-Чоп" "евробляхеры" избили копов - Нацполиция

20 ноября по всей Украине "евробляхеры" вышли на митинги и акции / Facebook.com/Авто-Евро-Сила

Около Ровно во время акции протеста "евробляхеров" между митингующими и полицейскими возник конфликт, в результате которого были избиты двое полицейских и трое "евробляхеров" задержано.

Инцидент произошел около 19:00. Патрулирующие полицейские столкнулись с группой митингующих, которые отказались исполнять требования полиции, а один из них применил в отношении копа физическое насилие. Полицейские ответили и началась потасовка.

"Полицейские задержали трех участников потасовки и доставили их в Ровенское районное отделение для установления их данных. После дачи объяснений их отпустили", - рассказал "Украинской правде" во вторник пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он добавил, что двое патрульных, а именно - командир и заместитель командира батальона, получили ушибы. Их осмотрели медики и оказали необходимую помощь.

Читайте такжеКоллапс в центре Киева: под Радой евробляхеры устроили новую акцию протеста"По факту насилия в отношении работника правоохранительных органов следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 345 уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Кроме того, в полиции проводят служебное расследование правомерности действий работников полиции по отношению к митингующим", - добавил пресс-секретарь Нацполиции.

Во вторник, 20 ноября, в центре Киева владельцы авто на европейских номерах начали ранее анонсированную масштабную акцию протеста. Евробляхеры уже заблокировали с 19 на 20 ноября погранпереходы "Новая Гута — Новые Яриловичи", пишет Белорусский партизан.

Некоторые пассажиры вынуждены были проходить границу пешком и самостоятельно добираться до города.

Как рассказали в коммунальном предприятии Киевпастранс в Facebook, с утра авто с иностранными номерами заблокировали движение общественного транспорта в Киеве. В связи с этим в Киеве вводится оперативное положение, в рамках которого общественный транспорт курсирует вне графика движения. В частности, с отклонением от графика курсируют автобусы на маршрутах №№ 24, 62, 55.

Напомним, 8 ноября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах.

В тот же день парламент повысил штрафы для владельцев евроблях.

Отметим, что в Сети бурно отреагировали на закон о растаможке "евроблях".