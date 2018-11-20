Коллапс в центре Киева: под Радой евробляхеры устроили новую акцию протеста

20 ноября 2018, 09:56

Организаторы заявили, что в акциях неповиновения по всей стране примут участие более 50 тысяч украинцев.

Рада приняла закон о растаможке авто на еврономерах
Евробляхеры снова протестуют под Радой / УНИАН

Во вторник, 20 ноября, в центре Киева владельцы авто на европейских номерах начали ранее анонсированную масштабную акцию протетса.

При этом не менее 100 евроблях перекрыли движение на улице Грушевского возле Верховной Рады, передает Страна.

Отмечается, что евробляхеры привезли на место акции ранее сожженный знаменитый Range Rover лидера "АвтоЕвро Силы" Олега Ярошевича.

Сожженный Range Rover Олега Ярошевича / Страна

Как говорится в сообщении АЕСила в Facebook, акции протеста запланированы по всей Украине.

"Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными, и будут проходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов #8487 и #8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности - об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза", - говорится в нем.

/ Фейсбук "Авто Евро Силы"

По предварительным оценкам участие в акциях гражданского неповиновения примут более 50 тысяч граждан Украины.

Читайте такжеЗакон о евробляхах: журналисты подсчитали стоимость растаможки авто на еврономерахПри этом веробляхеры уже заблокировали с 19 на 20 ноября погранпереходы "Новая Гута — Новые Яриловичи", пишет Белорусский партизан.

Некоторые пассажиры вынуждены были проходить границу пешком и самостоятельно добираться до города.

Как рассказали в коммунальном предприятии Киевпастранс в Facebook, с утра авто с иностранными номерами заблокировали движение общественного транспорта в Киеве. В связи с этим в Киеве вводится оперативное положение, в рамках которого общественный транспорт курсирует вне графика движения. В частности, с отклонением от графика курсируют автобусы на маршрутах №№ 24, 62, 55.

Напомним, 8 ноября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах.

В тот же день парламент повысил штрафы для владельцев евроблях.

Отметим, что в Сети бурно отреагировали на закон о растаможке "евроблях".

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Рада протест евробляхеры
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