В Минфине рассказали о судьбе нерастаможенных евроблях

Авто евробляхи / УНИАН

Заместитель министра финансов Сергей Верланов заявил о том, что львиная доля владельцев автомобилей на еврономерах по разным причинам не сможет растаможить свои авто.

По его словам, владельцы автомобилей на еврономерах, которые не оформят украинскую регистрацию до 24 мая 2019 года, должны либо вывезти их из Украины, или продать на запчасти.

"Относительно тех, кто не воспользуется правом растаможку, то мы видим две опции - это вывоз авто за пределы Украины и продажа на запчасти", - сказал Верланов.

Вместе с тем, в дальнейшем, он не прогнозирует большого количества растаможки "евроблях".

Читайте такжеВ Киеве начали "охоту на евробляхи" - повреждено три машины

"Относительно ввоза дополнительных авто – они будут и рынок сам отрегулирует, сколько таких транспортных средств нужно", - заявляет и.о. зампредседателя ГФС.

Чиновник также добавил, что в течение льготного периода не растаможили только очень старые авто, потому что делать это было экономически нецелесообразно, пишет Экономическая правда.

"Чтобы не нарушать режим, люди просто оставили их за пределами страны. Часть машин отдадут на разборку. Ажиотажа по растаможке не прогнозируем. Сейчас будет маленький провал, а потом все стабилизируется до определенного потока, которого потребует рынок", - резюмировал Верланов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что евробляхеры массово бросают свои автомобили за границей. Кроме того, около украино-венгерской границы нашли кладбище евроблях.