У Зеленского хотят провести внеочередное заседание Рады за три дня до выборов

Заседание парламента предлагают провести в четверг, 18 июля / УНИАН

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка анонсировал созыв внеочередного заседания парламента для принятия антикоррупционных инициатив. Об этом он сказал, выступая 16 июля на панельной дискуссии форума "Установление справедливости — повестка дня для будущего парламента".

Как сообщает Украинская правда, Раду хотят собрать в четверг, 18 июля.

"Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении", — сказал Рябошапка.

"Очевидно, что у людей в головах уже выборы, но они должны выполнить свой долг до конца – перед страной, не перед нами", - акцентировал заместитель главы Офиса президента.

Как известно, Верховная Рада восьмого созыва провела свое последнее заседание 12 июля. 10-я сессия заканчивается 19 июля – в течение этой недели депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.

21 июля в Украине пройдут внеочередные выборы парламента.