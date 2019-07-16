У Зеленского хотят провести внеочередное заседание Рады за три дня до выборов

Руслан Рябошапка считает, что нардепы должны выполнить свой долг до конца
Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка анонсировал созыв внеочередного заседания парламента для принятия антикоррупционных инициатив. Об этом он сказал, выступая 16 июля на панельной дискуссии форума "Установление справедливости — повестка дня для будущего парламента".
Как сообщает Украинская правда, Раду хотят собрать в четверг, 18 июля.
"Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении", — сказал Рябошапка.
"Очевидно, что у людей в головах уже выборы, но они должны выполнить свой долг до конца – перед страной, не перед нами", - акцентировал заместитель главы Офиса президента.
Как известно, Верховная Рада восьмого созыва провела свое последнее заседание 12 июля. 10-я сессия заканчивается 19 июля – в течение этой недели депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.
21 июля в Украине пройдут внеочередные выборы парламента.