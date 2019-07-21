Голосуют в вышиванках: как украинцы за границей отдают свои голоса на выборах в Раду

Наши соотечественники делают памятные фото / Facebook Посольства Украины в Австралии

21 июля в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Первыми в мире начали голосовать украинцы Австралии. Для них открыт единый избирательный участок в Канберре.

Как сообщает в Facebook посольство Украины в Австралии, украинцы приходят на парламентские выборы в хорошем настроении и делают памятные фото.

По традиции, многие украинцы пришли голосовать в вышиванках.

Украинка пришла на участок в Канберре в вышиванке / Facebook Посольства Украины в Австралии

Патриотично настроенный украинец делает свой выбор на парламентских выборах / Facebook Посольства Украины в Австралии

По данным УИК по состоянию на 16.00, в Австралии проголосовали 50 человек.

Тем временем в Варшаве также много патриотично настроенных украинцев – на участке даже образовалась небольшая очередь. Люди также приходят на участки в вышиванках. Кроме того, в столице Польщи наши соотечественники исполнили гимн Украины, а на здании посольства размещен баннер с призывом освободить Олега Сенцова.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица опубликовал в Twitter фото с избирательного участка в Варшаве:

Украинцы голосуют в хорошем настроении / Twitter Андрей Дещица

На посольстве вывесили баннер с призывом освободить Олега Сенцова / Twitter Андрей Дещица

Перед участком образовалась очередь / Twitter Андрей Дещица

К слову, украинцы в Польше могут голосовать на четырех избирательных участках. Кроме Варшавы, они открыты в Гданьске, Кракове и Люблине.

Избирательные участки за границей будут открыты до восьми вечера по местному времени. Чтобы отдать свой голос, необходимо при себе иметь заграничный паспорт.

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Напомним, 21 мая 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля. Причинами роспуска парламента, по заявлению Зеленского, стали низкое доверие украинцев к этому органу власти и фактическое отсутствие коалиции.

В тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

20 июня Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады 8-го созыва является конституционным. Решение КСУ не может быть обжаловано.