Голосование на выборах: в ЦИК рассказали о проблемах с избиркомами

Все избирательные участки на территории Украины работают в штатном режиме

Все избирательные участки, созданные на территории Украины для голосования на внеочередных парламентских выборах, работают в штатном режиме, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

По ее словам, только 27 участковых избирательных комиссий начали свою работу с опозданием, из них пять - в Киеве.

В частности, среди причин, по которым участки открылись позже, были испорченные избирательные бюллетени или протоколы УИК.

На вопрос, все ли участки уже открыты и работают в штатном режиме, председатель ЦИК ответила утвердительно. "Сейчас все работают", - подчеркнула она.

Слипачук призвала членов УИК добросовестно выполнять свои обязанности, а граждан помнить об основных правилах голосования и не нарушать их.

Напомним, ранее в Комитете избирателей рассказали о первых нарушениях избирательного законодательства на выборах.