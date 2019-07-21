В Украине стартовало голосование на внеочередных выборах в Раду

Избирательные участки открылись в 8:00 по всей стране.
В воскресенье утром, 21 июля, в Украине началось голосование на внеочередных парламентских выборах.
Избирательные участки открылись в 8:00 по всей стране, они будут работать до 20 часов вечера.
Выборы проходят по смешанной системе – часть нардепов пройдут по партийным спискам, а часть – как мажоритарщики по своим избирательным округам.
При этом избиратели получат на участке два бюллетеня со списками партий и кандидатами-мажоритарщиками. В каждом бюллетене необходимо поставить по одной отметке.
Отметим, что в парламентских выборах принимают участие 22 партии и больше 3 тысяч кандидатов.
Результаты выборов и по спискам партий, и в мажоритарных округах должны быть установлены не позднее 5 августа.
Напомним, первым началось голосование на зарубежном избирательном участке в Австралии.
Выборы 2019: дата выборов
Выборы в парламент Украины 2019 года пройдут в воскресенье, 21 июля.
Выборы 2019 пройдут так же, как и предыдущие: выборы в Раду проходят каждые пять лет в последнее воскресенье октября.
Стоит отметить, что 21 июля пройдут внеочередные парламентские выборы. Изначально они были назначены на 27 октября этого года, однако в своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады восьмого созыва и проведении досрочных выборов в Верховную Раду.
21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля. Несмотря на то, что в тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента, в котором заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.
20 июня Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады восьмого созыва является конституционным.
Согласно ст. 77 Конституции, внеочередные выборы в Верховную раду проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении ее полномочий. А избирательная кампания и регистрация партий-кандидатов в ЦИК стартует на следующий день со дня публикации указа.