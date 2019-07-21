В Украине стартовало голосование на внеочередных выборах в Раду

В Украине стартовали парламентские выборы

В воскресенье утром, 21 июля, в Украине началось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Избирательные участки открылись в 8:00 по всей стране, они будут работать до 20 часов вечера.

Выборы проходят по смешанной системе – часть нардепов пройдут по партийным спискам, а часть – как мажоритарщики по своим избирательным округам.

При этом избиратели получат на участке два бюллетеня со списками партий и кандидатами-мажоритарщиками. В каждом бюллетене необходимо поставить по одной отметке.

Отметим, что в парламентских выборах принимают участие 22 партии и больше 3 тысяч кандидатов.

Результаты выборов и по спискам партий, и в мажоритарных округах должны быть установлены не позднее 5 августа.

Напомним, первым началось голосование на зарубежном избирательном участке в Австралии.