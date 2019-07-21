Началось голосование на внеочередных парламентских выборах

Первым началось голосование на зарубежном избирательном участке в Австралии.
Голосование на внеочередных парламентских выборах стартовало в ночь с субботы на воскресенье, 21 июля за рубежом.
При этом первым началось голосование на зарубежном избирательном участке в Австралии в 01:00 по киевскому времени.
Отметим, что завершится голосование за рубежом на участке в Сан-Франциско в 6:00 по киевскому времени 22 июля.
В Украине голосование стартует с 8:00, а закроются избирательные участки в 20:00.
Выборы 2019: дата выборов
Выборы в парламент Украины 2019 года пройдут в воскресенье, 21 июля.
Выборы 2019 пройдут так же, как и предыдущие: выборы в Раду проходят каждые пять лет в последнее воскресенье октября.
Стоит отметить, что 21 июля пройдут внеочередные парламентские выборы. Изначально они были назначены на 27 октября этого года, однако в своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады восьмого созыва и проведении досрочных выборов в Верховную Раду.
21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля. Несмотря на то, что в тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента, в котором заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.
20 июня Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады восьмого созыва является конституционным.
Согласно ст. 77 Конституции, внеочередные выборы в Верховную раду проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении ее полномочий. А избирательная кампания и регистрация партий-кандидатов в ЦИК стартует на следующий день со дня публикации указа.