Началось голосование на внеочередных парламентских выборах

Голосование на внеочередных парламентских выборах стартовало в ночь с субботы на воскресенье, 21 июля за рубежом.

При этом первым началось голосование на зарубежном избирательном участке в Австралии в 01:00 по киевскому времени.

Отметим, что завершится голосование за рубежом на участке в Сан-Франциско в 6:00 по киевскому времени 22 июля.

В Украине голосование стартует с 8:00, а закроются избирательные участки в 20:00.