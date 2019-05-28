Парламентские выборы в Украине-2019: дата проведения, список партий, рейтинг и сколько будут стоить

28 мая 2019, 15:36

Досрочные выборы могут кардинально изменить состав Верховной Рады.

выборы 2019
Досрочные выборы в Верховную Раду 2019 пройдут 21 июня / Reuters

20 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и выступил с инаугурационной речью, в которой объявил о роспуске парламента. На следующий день, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.

Этим же указом он назначил досрочные выборы в парламент. Указ №303/2019 вступил в силу со дня его опубликования 23 мая. Таким образом, перевыборы в Раду пройдут 21 июля 2019 года.

Как проходят парламентские выборы в Украине

С 24 мая в Украине автоматически начался избирательный процесс, что подтвердила Центральная избирательная комиссия.

Внеочередные выборы в Верховную Раду-2019 пройдут по действующему избирательному законодательству. Оно предусматривает смешанную систему (225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 – по мажоритарной) и закрытые партийные списки.

Стоит отметить, что 22 мая Рада отказалась рассматривать президентские законопроекты о принятии изменений в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках". То есть, досрочные выборы пройдут по старой системе. Зеленский предлагал отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер в парламент до 3%.

Партиям для попадания в Раду на выборах в Украине-2019 нужно будет преодолеть барьер в 5%, а кандидатам в округах — получить относительное большинство голосов. Партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов, должна внести 4 млн.173 тыс. грн. Для кандидатов в одномандатном округе размер залога составляет 41 тыс. 730 грн. После объявления итогов выборов ЦИК в Верховной Раде будет создана коалиция, которая приступит к формированию Кабмина. К работе парламент девятого созыва приступит спустя месяц после объявления официальных результатов.

Это произойдет спустя месяц после объявления ЦИК итогов выборов.

Досрочные выборы: какие партии примут участие

После победы на выборах в штабе президента Зеленского заявили, что его партия Слуга народа пойдет также на парламентские выборы. Также впервые участвовать в выборах в Раду будет партия певца Святослава Вакарчука Голос.

Партия Народный фронт, которая победила на предыдущих парламентских выборах, набрав 22,14% голосов избирателей, на этот раз намерена выдвигать около 40 своих кандидатов в округах из-за крайне низкого рейтинга, который не позволяет формировать свой список на парламентских выборах. Согласно соцопросам, сейчас их рейтинг составляет всего 0,7% от общего числа избирателей.

Также в парламент девятого созыва попытаются избраться:

  • Оппозиционная платформа - За жизнь;
  • Европейская солидарность (бывшая Блок Петра Порошенко Солидарность);
  • Батькивщина Юлии Тимошенко;
  • Сила и честь Игоря Смешко;
  • Гражданская позиция Анатолия Гриценко;
  • Радикальная партия Олега Ляшко;
  • Самопомич Андрея Садового; 
  • ВО Свобода; 
  • Гражданская платформа Надежды Савченко;
  • партия Владимира Гройсмана;
  • Аграрная партия;
  • Голос Святослава Вакарчука и другие.

Всего ожидается участие в выборах около 30 партий.

Выборы-2019: рейтинг партий

Наибольший рейтинг согласно последним соцопросам перед досрочными выборами в Украиине-2019 демонстрирует партия Владимира Зеленского Слуга народа. Согласно данным исследования, проведенного центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко, на перевыборах в Раду за Слугу народа свои голоса отдадут 29,5% из всех опрошенных. Остальные партии идут со значительным отставанием.

Напомним, что в парламент, согласно закону, попадают партии, которые на выборах сумеют преодолеть пятипроцентный барьер.

Таковых на данный момент – согласно самым свежим рейтингам - всего четыре. Помимо Слуги народа хороший рейтинг имеют

  • Оппозиционная платформа – За жизнь  – 8,3%;
  • Европейская солидарность – 7,3%;
  • ВО Батькивщина – 7,1%;

Также могут пройти в Верховную раду Сила и честь, Голос и Гражданская позиция, чьи позиции колеблются от проходных рейтингов, до непроходных.

Антирейтинг партий возглавляет переименованный в Европейскую солидарность Блок Петра Порошенко – его ни при каких обстоятельствах не поддержали бы 51,9%.

Сколько будут стоить выборы в Верховную Раду в Украине

Официально в бюджете на этот год заложены 1 млрд 949 млн 620 тыс. грн. на очередные парламентские выборы-2019. Теперь Кабмин своим распоряжением должен выделить эти деньги на досрочные выборы в Украине.

Но тут есть определенные риски, предупреждает политический консультант Николай Спиридонов:

"Сейчас, на 2019-ый, деньги на парламентские выборы есть, но правительство может попытаться сманеврировать. Например, скажут, что средства были предусмотрены на октябрь и не были предусмотрены на июль. И поэтому у нас проблемы с финансированием"

Могут ли быть сорваны выборы в Верховную Раду-2019

Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук заверила, что ее ведомство готово к испытаниям. Но могут не успеть с тендерными процедурами.

"Остается ряд важных моментов, которые законодательно не урегулированы: один из самых серьезных - вопрос о сроках и порядке проведения государственных закупок, в рамках подготовки к парламентским выборам будут гораздо большей проблемой, чем на президентских", - уточнила глава ЦИК.

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В ведомстве уточняют, что 58 дней – это очень мало. А нужно успеть с изготовлением и доставкой бюллетеней, бланков протоколов о подсчете голосов. Также - опубликовать информационные плакаты политических партий в региональных или местных печатных СМИ, данные о перечне избирательных округов, формирования ОИК и УИК и изменений в их составе. Кандидатом необходимо выделить время на реализацию права агитации в печатных и электронных СМИ за средства госбюджета.

На сайте госзакупок Prozorro уже появились тендеры на услуги по изготовлению и доставке бланков, протоколов, актов и плакатов политических партий и кандидатов в депутаты. Ожидаемая стоимость – более 25 млн гривен.

Но, судя по тендерам к президентским выборам, уложиться в оставшееся время вполне реально: так, на подготовку к первому туру ушло 37 дней, а во втором туре полиграфкомбинат Украина вообще уложился в две недели - тендер был объявлен 7 апреля, а голосование состоялось 21-го.

Теоретически можно попытаться отсрочить досрочные выборы в Украине через суд, но, скорее всего, такие попытки потерпят неудачу. К тому же, желающих судиться пока нет. Открывая внеочередное заседание Рады, Парубий 22 мая заявил, что указ президента Зеленского о её роспуске противоречит действующей Конституции и будет оспорен в Конституционном суде, однако сама Верховная рада не может его отменить

Некоторые политики и политические силы, в частности, экс-президент Петр Порошенко и спикер парламента Андрей Парубий, заявили, что решение Зеленского распустить парламент и назначить досрочные выборы в Верховную Раду-2019 является незаконным, но участвовать в перевыборах они все равно будут.

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