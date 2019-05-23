Партия Зеленского является безоговорочным лидером парламентской гонки – опрос

Опубликованы результаты социологического опроса

Пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду Украины преодолевают четыре политические силы, говорится в данных роллингового исследования, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований имени А.Яременко.

В случае, если бы голосование на выборах в Верховную Раду проходило в ближайшее воскресенье, в Раду прошли партии Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Блок Петра Порошенко Солидарность, и ВО Батькивщина.

При этом Слуга народа получила поддержку 29,5% из всех опрошенных, Оппозиционная платформа – за жизнь – 8,3%, Блок Петра Порошенко Солидарность – 7,3%, ВО Батькивщина – 7,1%, сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте такжеПартия Зеленского уверенно возглавляет парламентский рейтинг – опросТакже отмечается, что партия Сила и честь Игоря Смешко набрала бы 4,2%, а Гражданская позиция Анатолия Гриценко – 3,2%.

Отметим, что по данным последних социологических опросов в антирейтинге партий на первом месте БПП. А вот во главе электоральных симпатий среди политических сил находится партия Слуга народа. За нее готовы отдать свой голос 43,8% тех, кто уже определился с симпатиями.

На втором месте - Оппозиционная платформа - За життя - 10,5%. На третьем и четвертом месте, с небольшим отрывом, как, кстати, и на прошедших президентских выборах 2019, - расположились БПП Солидарность - 8,8% и Батькивщина - 7,3%.

Далее идет Сила и честь И.Смешко - 5,1%, партия С.Вакарчука - 4,6%.

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А вот радикальная партия О.Ляшко пользуется популярностью всего у 3,3% граждан, Оппозиционный блок – у 3,2%. Рейтинг других партий - меньше 3%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.