Незаконная агитация и проблемы с комиссиями: в Комитете избирателей рассказали о нарушениях на выборах

21 июля 2019, 09:55

В КИУ рассказали о незаконных действиях избиркомов.

выборы 2019
Стало известно о первых нарушениях на выборах-2019 / Reuters

На внеочередных парламентских выборах в Украине наблюдатели Комитета избирателей зафиксировали первые нарушения избирательного законодательства.

В числе нарушений они назвал наличие незаконной агитации в день голосования и незаконные действия отдельных избирательных комиссий.

Как сообщили в пресс-службе КИУ, наблюдатели зафиксировали распространение в день голосования материалов незаконной агитации. По оценке наблюдателей КИУ, больше всего материалов незаконной агитации распространяется от имени политических партий (Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Оппозиционный блок). Кроме того, распространяются материалы еще от имени пяти политических сил (Аграрная партия Украины, ВО Свобода, Голос, ЕС, ВО Батькивщина) и ряда кандидатов в одномандатных округах.

Некоторые из таких материалов были распространены непосредственно перед днем голосования, отметили в КИУ. Так, в Николаеве расклеены агитационные листовки, выполненные в стилистике политической партии Слуга народа, на которых изображен избирательный бюллетень с двумя фамилиями кандидатов, одна из которых зачеркнута. В Виннице в день голосования размещены агитационные материалы от имени Аграрной партии Украины, ВО Батькивщина, партии Оппозиционная платформа За жизнь, кандидата Александра Околита.

Читайте такжеНачалось голосование на внеочередных парламентских выборахКроме того, наблюдатели КИУ отмечают проблемы в работе отдельных комиссий. Так, в Николаеве участок №480904 начала заседание комиссии около семи утра, хотя в соответствии с законом заседание должно начаться не ранее 7:15. После вмешательства представителей КИУ заседание было отменено, открыть сейф комиссия не успела.

Также, по данным ЦИК, некоторые участки не были открыты вовремя. Так, в Винницкой области по состоянию на 8:20 в ОИО №11 один участок (№051533) не начала голосование, члены комиссии пересчитывают имеющиеся бюллетени. В Кировоградской области в ОИО №99, участок №350911 открылся с опозданием на 15 минут.

Напомним, в Нацполиции заявили, что утром, 21 июля, в Украине не открылись 8 избирательных участков.

Выборы 2019: дата выборов

Выборы в парламент Украины 2019 года пройдут в воскресенье, 21 июля.

Выборы 2019 пройдут так же, как и предыдущие: выборы в Раду проходят каждые пять лет в последнее воскресенье октября.

Стоит отметить, что 21 июля пройдут внеочередные парламентские выборы. Изначально они были назначены на 27 октября этого года, однако в своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады восьмого созыва и проведении досрочных выборов в Верховную Раду.

21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля. Несмотря на то, что в тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента, в котором заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.
20 июня Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады восьмого созыва является конституционным.

Согласно ст. 77 Конституции, внеочередные выборы в Верховную раду проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении ее полномочий. А избирательная кампания и регистрация партий-кандидатов в ЦИК стартует на следующий день со дня публикации указа.

Участвовать в выборах будут 22 партии.

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