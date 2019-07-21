На избирательных участках бюллетени выдают без паспортов и "по знакомству" - ОПОРА

Нарушения фиксируются в Николаевской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской областях / Reuters

Гражданская сеть Опора сообщает о нарушениях, которые происходят на избирательных участках Украины во время проведения досрочных парламентских выборов.

В частности, в некоторых областях избиратели голосуют без паспортов. Подобные случаи фиксируются в Николаевской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской областях.

Например, на избирательном участке №050907 в селе Рудницкое Песчанского района (избирательный округ №16) выдали бюллетени без паспортов примерно десяти избирателям. На замечание наблюдателя ОПОРЫ председатель комиссии заявила, что знает этих людей.

В 130-м округе, на избирательном участке №480532, который расположен в деревне Суворовка, наблюдатель Опоры зафиксировал два случая выдачи бюллетеней без паспорта. Сначала наблюдатель предупредил членов комиссии о нарушениях, а когда инцидент повторился - был вынужден вызвать полицию.

На участке №480658 в городе Вознесенск избирателю, который изменил место голосования не в пределах округах, выдали два бюллетеня вместо одного.

В Опоре напоминают: чтобы проголосовать, избиратель должен иметь с собой один единственный документ - паспорт гражданина Украины. Исключение составляют военные срочной службы и лица, которые только начали процедуру получения гражданства, поскольку они могут предъявить военный билет и соответствующее удостоверение.

Читайте такжеНовые данные о явке избирателей: в ЦИК опубликовали цифры со 195 округовНапомним, 21 июля в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. В Украине начали работу все избирательные участки, 27 из них открылись с опозданием.

В заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 102 участковые комиссии. Таким образом, украинцы голосуют в 72 странах мира. Парламентские выборы завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско - голосование там продлится до 6 утра 22 июля по киевскому времени.