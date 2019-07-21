Наперегонки в Раду: в Сеть слили предварительные цифры по экзит полам

Напряжение на досрочных выборах в Верховную Раду 2019 продолжает нарастать.
Известная украинская журналистка Соня Кошкина (Ксения Василенко) сделала достоянием общественности через свой канал в мессенджере Telegram предварительные результаты экзит полов, проведенных на досрочных выборах в Верховную Раду.
Итак, по состоянию на 12:00 результаты Национального экзит пола выглядят следующим образом:
1) Слуга - 41.4%;
2) Опзж - 14.1%;
4) ЕС - 8.5%;
5) Батькивщина - 8.1;
6) Голос - 5%;
7) Смешко - 4.7%;
8) Оппоблок - 4.2%.
Кроме того, Кошкина опубликовала данные, полученные от сотрудников Киевского международного института социологии и центра имени Александра Разумкова:
1) Слуга - 40.6% и 42.2%;
2) Опзж - 14.4% и 13.8%;
3) ЕС - 9.4% и 7.7%;
4) Батькивщина - 8.2% и 8.0%;
5) Голос - 5.2% и 4.7%;
6) Смешко - 4.8% и 4.5%;
7) Оппоблок - 4.1% и 4.4%.
Напомним, ранее в Сети пришедшего голосовать пятого президента Петра Порошенко спровадили "в сраку". А музыкант и лидер партии Голос проголосовал на выборах и рассказал о формировании будущей коалиции.