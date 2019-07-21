Наперегонки в Раду: в Сеть слили предварительные цифры по экзит полам

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Известная украинская журналистка Соня Кошкина (Ксения Василенко) сделала достоянием общественности через свой канал в мессенджере Telegram предварительные результаты экзит полов, проведенных на досрочных выборах в Верховную Раду.

Итак, по состоянию на 12:00 результаты Национального экзит пола выглядят следующим образом:

1) Слуга - 41.4%;

2) Опзж - 14.1%;

4) ЕС - 8.5%;

5) Батькивщина - 8.1;

6) Голос - 5%;

7) Смешко - 4.7%;

8) Оппоблок - 4.2%.

Кроме того, Кошкина опубликовала данные, полученные от сотрудников Киевского международного института социологии и центра имени Александра Разумкова:

1) Слуга - 40.6% и 42.2%;

2) Опзж - 14.4% и 13.8%;

3) ЕС - 9.4% и 7.7%;

4) Батькивщина - 8.2% и 8.0%;

5) Голос - 5.2% и 4.7%;

6) Смешко - 4.8% и 4.5%;

7) Оппоблок - 4.1% и 4.4%.

Напомним, ранее в Сети пришедшего голосовать пятого президента Петра Порошенко спровадили "в сраку". А музыкант и лидер партии Голос проголосовал на выборах и рассказал о формировании будущей коалиции.