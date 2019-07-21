Явка возросла до 34%: ЦИК публикует новые данные

Наиболее активно украинцы голосуют в Луганской области / police.dn.ua

Украинские избиратели немного активизировались на выборах в Верховную Раду. Если по состоянию на полдень 21 июля активность граждан составляла 19,23%, то уже в 16:00 она увеличилась до 34,71%.

Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, наиболее активно украинцы голосуют в Луганской области. Меньше всего граждан пришло отдать свой голос за депутатов нового парламента в Черновецкой области.

Как известно, 21 июля украинцы выбирают новый парламент.

Наблюдатели фиксируют нарушения. Например, на избирательном участке №140597 в 45-м округе в Авдеевке Донецкой области обнаружили ручки с исчезающими чернилами.