Скандал на избирательном участке в Авдеевке: обнаружили ручки с исчезающими чернилами

В Авдеевке обнаружили ручки с исчезающими чернилами / 112.ua

На избирательном участке №140597 в 45-м округе в Авдеевке Донецкой области обнаружили ручки с исчезающими чернилами.

На листе бумаги сделали надписи, чтобы выяснить, чернила какой из ручек исчезают. Как оказалось, надпись из 3 кабинки становится практически незаметной, передает 112, ссылаясь на одну из политпартий.

На участок вызвали сотрудников полиции, чтобы зафиксировать нарушение.

Ранее в Днепре едой стимулировали избирателя к волеизъявлению. В Мариуполе избиратель оригинально испортил бюллетень, прикрепив к нему презерватив. А вот на участке на Кировоградщине пытались использовать кастрюлю вместо сейфа.